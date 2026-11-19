Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporu ile Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve Türkiye Ulusal Ajansının bütçe ve denetim raporları ele alındı.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Türk tır şoförlerinin vize sorunuyla ilgili açıklama TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne girmesiyle Türk tır şoförlerinin sınır kapılarında yaşadığı vize ve kalış süresi sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bulgaristan'ın Schengen'e girmesi ve gümrüklere cihaz yerleştirilmesiyle birlikte, şoförlerin 180 günde azami 90 gün kalış kuralına uyumu otomatik sistemle denetlenmeye başlandı ve süre aşımı yapanlar ret aldı. Yaşanan tıkanıklık üzerine Bakan Fidan'ın Bulgaristan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmesi sonucu geçici süre uzatımları sağlandı. Fidan, sorunun kalıcı çözümü için D tipi vize verilmesi veya ihlal yapmamış şoförlerin sisteme sokulması gibi alternatifler üzerinde AB ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Sorunun sadece Türkiye için değil, tedarik zinciri açısından AB için de bir bağlantısallık problemi olduğunu ifade etti.

Komisyon görüşmeleri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekilleriyle devam etti. Bu kapsamda söz alan Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, Bakan Fidan'a yurt dışına ihracat için gönderilen araçların ve tır şoförlerinin vize sorunuyla ilgili soru yöneltti.

"TÜRK ŞOFÖRLERİNİN SCHENGEN'DEKİ KALIŞ SÜRESİ 90 GÜNLE SINIRLI"

Bulgaristan'ın uğraşarak Schengen Bölgesi'ne girdiğini, Schengen Bölgesi'ne girildiğinde Avrupa Birliği'nin (AB) vize uygulamaları standardizasyonuna bağlanıldığını ve ülkelerin elindeki ihtiyari uygulamaları minimuma indirdiğini söyleyen Fidan, gümrük kapılarına cihazın yerleştirildiğini aktardı.

Fidan, "Burada önceden bizim şoförlerimiz sınır kapılarında geçerli vizesi olduğu zaman kaç gün kaldığı sayılmazken, geçerli vizesi olmasından bağımsız, aldığı vizenin kuralına uyuyor mu, uymuyor mu, bu, insan kontrolü olmaktan çıktı. Makineye veriliyor, aldığı vize ne şartına bağlı, 90-180'e. 180 günlük vize almış birisi 90 gün maksimum kalabilir. 91'inci gün kaldığı zaman ihlal etmiş oluyor" diye konuştu.

" BULGARİSTAN BAŞBAKANI YARDIMCI OLDU"

Bakan Fidan, burada birkaç husus olduğunu ve süre aşımına uğrayan şoförlerin otomatik olarak ret aldığını belirterek, "Süre aşımı meselesinde dikkatli olmaya ilişkin bir şey getirmemiz lazım. Bu aniden geldiği için inanılmaz bir tıkanma oldu. Çünkü Bulgar hükümeti, 'Elimizden bir şey gelmiyor' dedi. Onun üzerine ben, Bulgar Başbakanı'nı aradım, Dışişleri Bakanı'nı aradım. Bulgaristan Başbakanı bu konuda yardımcı oldu, '10 günlük bir uzatmaya gidelim, bir haftalık uzatmaya gidelim' dedi" bilgisini paylaştı.

Bu süreçte AB ile çözüm içerisinde çalışıldığını, bir hafta sonra biraz daha süreye ihtiyaç duyulduğunu anlatan Fidan, "Ay sonuna kadar tekrar bizi kırmadı. Onlar da sıkışmış durumdalar şu anda 'Bu süreyi nasıl yöneteceğiz' diye" dedi.

" SADECE BİZİM İÇİN DEĞİL AB İÇİN DE SORUN"

Bakan Fidan, bu konuda iki alternatiften birinin D tipi vize olarak adlandırılan vizeyi şoförlere vermek, ikincisinin ise ihlal yapmamış şoförleri sisteme sokmak olduğunu dile getirerek, "Şu anda AB ile beraber çalışıyoruz çünkü bu AB için, komisyon için de yeni bir sorun. Daha kalıcı bir çözüm bulmak için. Çünkü bu sadece bizim için sorun değil, AB için de sorun. Biz orada pazar kaybedebiliyoruz ama onlar da tedarik zinciri kaybediyor. Şu anda bizim AB'yle yürüttüğümüz en önemli konu, bağlantısallık meselesi. AB'ye giden bağlantısallık yollarını açmaya çalışıyor. Onun için bu konu da bir bağlantısallık sorunu aslında. Onlar da en az bizim kadar endişeliler. Beraber çözmeye çalışıyoruz" bilgisini paylaştı.