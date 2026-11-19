Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, COP31’de iklim eyleminin temel başlıkları arasında yer alıyor.

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HABERİN ÖZETİ Samed Ağırbaş, “Sıfır Atık Geleceğimiz” raporunu kamuoyu ile paylaştı Sıfır Atık Hareketi'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki uluslararası platformlarda önemli bir yer edinmesi ve "Sıfır Atık Geleceğimiz" raporuyla döngüsel ekonomi ve sıfır atık uygulamalarının iklim değişikliğiyle mücadeledeki potansiyelinin vurgulanması. Sıfır Atık Hareketi'nin öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, COP31'de iklim eyleminin temel başlıkları arasında yer alıyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından açıklanan "Sıfır Atık Geleceğimiz" raporu, sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarının bütüncül hayata geçirilmesiyle 2025-2050 döneminde 149 gigaton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımının önlenebileceğini ortaya koydu. Sıfır atık, Birleşmiş Milletler iklim konferansları tarihinde ilk kez kendi başlığı ve sahnesiyle bu ölçekte müzakere ve eylem alanında yer aldı. Türkiye'de 2017-2025 döneminde 90 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı, bu çalışmalar sayesinde 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi ve 180 milyon ton sera gazı salımı engellendi. COP31 Başkanlığı, 2035 yılına kadar belediye atıklarında öngörülen artışın en az yüzde 50 azaltılmasını ve döngüsel malzeme kullanım oranının yüzde 6,9'dan en az yüzde 15'e çıkarılmasını hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde, 81 ilde gönüllü kadın elçilerin oluşturulmasıyla bir milyon kadının sıfır atık dönüşümünün taşıyıcısı olması hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı, uluslararası bilimsel katkıyla hazırlanan “Sıfır Atık Geleceğimiz” (Our Zero Waste Future) raporunu Antalya’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.

Rapor, sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarının bütüncül biçimde hayata geçirilmesi hâlinde 2025-2050 döneminde 149 gigaton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımının önlenebileceğini ortaya koydu.

Sıfır Atık Hareketi’nin, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde 27 Eylül 2017’de başlattığı dönüşüm, bugün uluslararası iklim politikalarının ve küresel çevre gündeminin önemli bileşenlerinden biri hâline geldi.

Türkiye’nin öncülüğünde ve 105 ülkenin ortak sunuculuğunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen kararla 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesi, hareketin küresel ölçekte gördüğü karşılığın önemli göstergelerinden biri oldu.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanlığını da yürüten Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ortaya koyduğu “Dünya Ortak Evimiz” yaklaşımı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, COP31 sürecinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarının iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü uluslararası gündeme taşıyor.

“SIFIR ATIK, İKLİM EYLEMİNİN ANA ARAÇLARINDAN BİRİ”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, COP31 Mavi Alan’da bulunan Sıfır Atık Müzesi’nde düzenlediği basın toplantısında “Sıfır Atık Geleceğimiz” raporunun bulgularını paylaştı.

Toplantıda ulusal ve uluslararası basın mensuplarına hitap eden Ağırbaş, Antalya’da ortaya konulan iradenin dünya kamuoyuna ulaşmasında basın mensuplarının önemli rol üstlendiğini belirterek, COP31’in başarısının yalnızca zirve süresince elde edilen sonuçlarla değil, sonraki yıllarda sahada hayata geçirilecek uygulamalarla ölçüleceğini ifade etti.

COP31’in Birleşmiş Milletler iklim süreci tarihinin en geniş katılımlı buluşmalarından biri olduğuna dikkat çeken Ağırbaş, “İlk hafta sonunda Mavi Bölge’de kayıtlı katılımcı sayısı 102 bin 610’a, Yeşil Bölge ziyaretçi sayısı ise 212 bine ulaştı. Zirveye 95 ülke lideri ve 7 uluslararası kuruluş başkanı katıldı, 300’ün üzerinde bakan müzakerelerde yer aldı. Yeşil Bölge’de 1.500’ün üzerinde panel ve oturum gerçekleştirildi” dedi.

Ağırbaş, bu rakamların yalnızca katılımın büyüklüğünü değil, küresel toplumun iklim eyleminden beklediği sonuçların sorumluluğunu da ortaya koyduğunu vurguladı.

SIFIR ATIK, COP TARİHİNDE İLK KEZ BU DÜZEYDE GÜNDEMDE

Sıfır atığın COP31 sürecindeki konumuna dikkat çeken Ağırbaş, Birleşmiş Milletler iklim konferansları tarihinde ilk kez sıfır atığın kendi başlığı ve sahnesiyle bu ölçekte müzakere ve eylem alanında yer aldığını belirtti. Ağırbaş, “Sıfır atığın COP31 Eylem Gündemi’nin 10 temel maddesinden biri olması, Türkiye’de 2017 yılında başlayan çalışmaların uluslararası düzeyde ulaştığı noktayı gösteriyor” diye konuştu.

Bu süreçteki katkılarından dolayı COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’a ve ekibine teşekkür eden Ağırbaş, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarının iklim eyleminin tamamlayıcı bir unsuru değil, temel araçlarından biri olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin sıfır atık alanındaki deneyiminin farklı ülkelerde de uygulanabilecek somut bir model sunduğunu belirten Ağırbaş, “2017-2025 döneminde 90 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı. Bu çalışmalar sayesinde 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi ve 180 milyon ton sera gazı salımı engellendi. Türkiye’nin geri kazanım oranı yüzde 13 seviyesinden yüzde 40’lara yükseldi” dedi.

Türkiye’nin geri kazanım oranı hedeflerinin 2035 yılında yüzde 60, 2053 yılında ise yüzde 70 olduğunu belirten Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının bugün 193 ülkede karşılık bulduğunu dile getirdi.

“149 GİGATON SERA GAZI SALIMI ÖNLENEBİLİR”

Basın toplantısının ana gündemini oluşturan “Sıfır Atık Geleceğimiz” raporu, sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarının iklim değişikliğiyle mücadelede sağlayabileceği potansiyeli kapsamlı verilerle ortaya koyuyor.

Uluslararası bilimsel katkıyla hazırlanan rapora göre, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımlarının bütüncül biçimde hayata geçirilmesi hâlinde 2025-2050 döneminde toplam 149 gigaton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımının önlenmesi mümkün. Yüzyılın ortasına gelindiğinde yıllık sera gazı salım tasarrufunun 9,6 gigatona ulaşabileceği öngörülüyor.

Raporda, bu potansiyelin 37 gigatonluk bölümünün atık yönetiminin iyileştirilmesi, gıda israfının önlenmesi, yeniden kullanım ve onarım uygulamalarından; 112 gigatonluk bölümünün ise binalar, altyapı ve dayanıklı tüketim mallarındaki dönüşümden kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Bulgular, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca enerji üretimi ve tüketimi üzerinden ele alınamayacağını; üretimden tasarıma, malzeme kullanımından tüketim alışkanlıklarına kadar bütüncül bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Raporda ayrıca küresel sera gazı salımlarının yüzde 55’inden fazlasının doğal kaynakların çıkarılması ve işlenmesiyle bağlantılı olduğu, yalnızca malzeme üretiminin yılda 11,8 gigaton karbondioksit eşdeğeri salıma yol açtığı ortaya konuluyor. Buna karşın dünya ekonomisindeki döngüsellik oranının yalnızca yüzde 6,9 seviyesinde kalması, kaynakların verimli kullanılması ve malzemelerin ekonomiye yeniden kazandırılması ihtiyacını gözler önüne seriyor.

ORGANİK ATIK VE METAN SALIMLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporun önemli bulgularından biri de organik atıkların iklim üzerindeki etkisi oldu. Depolama alanlarında, döküm sahalarında ve atık sularda ayrışan organik atıkların insan kaynaklı metan salımlarının yaklaşık yüzde 20’sinden sorumlu olduğu belirtildi.

Gıda israfının önlenmesi, organik atıkların doğru yönetilmesi ve kaynakta ayrıştırma uygulamalarının yaygınlaştırılmasının iklim değişikliğiyle mücadelede hızlı sonuç verebilecek adımlar arasında bulunduğu vurgulandı.

Raporda, dünya genelinde 2,7 milyar insanın düzenli atık toplama hizmetine erişemediği, yılda 845 milyon ton belediye atığının kontrolsüz biçimde döküldüğü, açıkta yakıldığı veya su kaynaklarına karıştığı bilgisine de yer verildi.

Doğrusal üretim ve tüketim modelinin dünya ekonomisine yıllık 25,4 trilyon euro maliyet oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, döngüsel ekonomi uygulamalarının çevresel kazanımların yanı sıra önemli ekonomik fırsatlar sunduğu ifade edildi.

Ağırbaş, raporda ortaya konulan çözümlerin büyük bölümünün gelecekte geliştirilmesi beklenen teknolojilerden değil, bugün mevcut ve uygulanabilir yöntemlerden oluştuğunu belirterek, 149 gigatonluk potansiyelin hayata geçirilebilir bir kazanım olduğunun altını çizdi.

COP31’DEN 2035’E İKİ SOMUT HEDEF

COP31 Başkanlığı’nın sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanında ortaya koyduğu hedeflere de değinen Ağırbaş, 2035 yılına kadar belediye atıklarında öngörülen artışın en az yüzde 50 azaltılmasının ve döngüsel malzeme kullanım oranının yüzde 6,9’dan en az yüzde 15’e çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

“Sıfır Atık Geleceğimiz” raporunun bu hedeflerin ötesine geçerek 2050 perspektifi sunduğunu ifade eden Ağırbaş, Türkiye’nin dokuz yılda geri kazanım oranını yüzde 13’ten yüzde 40’lara taşımasının dönüşümün mümkün olduğunu gösterdiğini kaydetti.

TÜRKİYE PLASTİK ATIKLA MÜCADELEDE SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Basın toplantısında plastik kirliliği ve mikroplastik konusuna da değinen Ağırbaş, plastik üretiminin son 70 yılda 230 kat artarak 460 milyon tonu aştığını, plastik atıkların ise bugün yalnızca yüzde 9’unun geri dönüştürülebildiğini belirtti.

Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Sonuç Raporu’na göre plastik atıkların yüzde 50’si depolanıyor, yüzde 19’u yakılıyor. Geriye kalan yüzde 22’lik bölüm ise kontrolsüz biçimde doğaya karışıyor.

Mikroplastiklerin yaklaşık üçte birinin sentetik kumaşların yıkanmasından, dörtte birine yakınının ise lastik aşınmasından kaynaklandığını aktaran Ağırbaş, denizlerdeki plastik kirliliğinin yaklaşık yüzde 80’inin karasal kaynaklı olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin plastik kirliliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi veren Ağırbaş, ağustos ve eylül aylarında Adana, Mersin, Muğla ve Antalya’da valilerin başkanlığında saha toplantıları gerçekleştirildiğini bildirdi. Ardından İstanbul’da 17 bakanlığın, İstanbul Teknik Üniversitesinden 34 akademisyenin ve 400’ün üzerinde katılımcının yer aldığı Türkiye Plastik Atık Çalıştayı’nın düzenlendiğini belirten Ağırbaş, 15 tematik masada yürütülen çalışmaların 2053 Türkiye Plastik Vizyonu’na temel oluşturduğunu kaydetti.

Plastik kullanımına ilişkin yaklaşımın, malzemenin tümüyle hayat dışına çıkarılması değil, gerekli kullanım ile gereksiz tüketimin birbirinden ayrılması ve kullanım sonrası süreçlerin güvence altına alınması olduğunu vurgulayan Ağırbaş, israfın ve kontrolsüz tüketimin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

81 İLDE SIFIR ATIK KADIN ELÇİLERİ AĞI KURULUYOR

Sıfır Atık dönüşümünün toplumsal katılımla güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ağırbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde Sıfır Atık Kadın Elçileri programının başlatıldığını açıkladı.

81 ilde gönüllü kadın elçilerin oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Ağırbaş, bir milyon kadının sıfır atık dönüşümünün taşıyıcısı olmasını amaçladıklarını ifade etti. Bu ağın 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ne uzanan süreçte uluslararası bir kadın elçileri ağına dönüştürülmesinin de hedeflendiğini kaydetti.

Sıfır atık yaklaşımının Anadolu’nun geleneksel tasarruf ve yeniden kullanım kültürüyle güçlü bir bağ taşıdığını belirten Ağırbaş, gıda israfının önlenmesi, eşyaların tamir edilerek yeniden kullanılması ve ihtiyaç fazlası ürünlerin paylaşılması gibi alışkanlıkların yeniden yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı.

“ANTALYA’DAN SONRA SAHADA DEĞİŞİMİ GÖRMELİYİZ”

COP31’in sonuçlarına ve zirve sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağırbaş, yayımlanan ilk çerçeve karar taslağının 160’tan fazla ülke adına sunulan 45 görüşün değerlendirilmesiyle hazırlandığını, henüz üzerinde uzlaşılmış nihai bir karar niteliği taşımadığını belirtti.

Sıfır atık ve döngüsel ekonominin iklim eyleminin ana araçlarından biri olarak karar metinlerinde yer almasının önemine işaret eden Ağırbaş, uyum ve dönüşüm finansmanının bu kapasiteye en çok ihtiyaç duyan ülkelere ulaşması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin COP31 sürecindeki yaklaşımının diyalog, uzlaşı ve ortak zemini genişletmek olduğunu belirten Ağırbaş, Antalya’dan sonraki hedefin COP32’ye ev sahipliği yapacak Addis Ababa’ya yalnızca yeni metinlerle değil, sahada hayata geçirilmiş uygulamalarla ilerlemek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın COP31 Liderler Oturumu’nda dile getirdiği, “Bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır. Yeryüzü, korunup kollanması gereken mukaddes bir emanettir.” sözlerini hatırlatan Ağırbaş, bu anlayışın gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğu ortaya koyduğunu belirtti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un zirve sürecinde vurguladığı, “İstiyoruz ki insanlar Antalya’dan ayrıldığında, ‘Evet, Antalya’da bir şeyler değişti’ diyebilsinler.” sözlerine de atıfta bulunan Ağırbaş, COP31 kapsamında ortaya konulan iradenin kalıcı uygulamalara dönüşmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ağırbaş, konuşmasını sıfır atık yaklaşımının günlük hayatta alınacak kararlarla güçleneceğine dikkat çekerek tamamladı. Gıda israfının önlenmesi, eşyaların tamir edilmesi, kullanılmayan ürünlerin ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması, kurumların dayanıklı ürünleri tercih etmesi ve belediyelerin atık toplama sistemlerini güçlendirmesinin ortak dönüşümün temel adımları olduğunu belirtti.

“Sıfır atık geleceğimiz, bir temenni değil; bir karar. Ve bu kararı birlikte verebiliriz.”