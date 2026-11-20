Türkiye'de gençlerin meslek sahibi olmasını ve iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) eğitim gören öğrencilerin sayısı 500 bini aştı. Binlerce öğrenciyi ilgilendiren yeni düzenleme için de önemli bir adım atıldı.

530 BİN ÖĞRENCİYİ İLGİLENDİREN YENİ DÜZENLEME

AK Parti’nin mesleki eğitime yönelik destekleri artırmayı da amaçlayan torba kanun teklifi önceki gün Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Kanun teklifine göre, aday çırak, çırak, stajyer ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ücretlere yönelik devlet katkısının devamı için Cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisi, her defasında bir eğitim-öğretim yılı olmak üzere 15 yıla çıkarılıyor. Ayrıca uygulamanın usul ve esaslarını belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanına devrediliyor.

Düzenlemeyle mesleki eğitim gören öğrencilerin ücret güvencesinin korunması ve işletmelerin öğrenci kabulünden kaynaklanan mali yükünün azaltılması hedefleniyor.

MESEM'DE 530 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Düzenleme hakkında komisyonda milletvekillerine bilgi veren MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Ülkü Özdemir, mesleki eğitim merkezlerinin (MESEM) eğitim sistemi içerisindeki yerini anlattı. MESEM’lerin örgün eğitim kapsamında yer alan, devamlılığı bulunan bir program türü olduğunu belirten Özdemir, öğrencilerin haftanın bir günü okulda, dört günü ise işletmelerde uygulamalı eğitim aldığını söyledi. MESEM’lerde hâlihazırda yaklaşık 530 bin öğrencinin bulunduğunu kaydeden Özdemir, bu programın diğer lise türleri gibi eğitim sisteminin bir parçası olduğunu vurguladı.

MEZUNLARIN YÜZDE 90'A YAKINI İŞ BULUYOR

Öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmesinde ilgi ve yeteneklerinin dikkate alındığını belirten Özdemir, rehber öğretmenler aracılığıyla mesleklerin ve okul türlerinin tanıtıldığını ifade etti.

Öğrencilerin MESEM’e zorla yönlendirilmediğinin altını çizen Özdemir, öğrenci sayısının 500 binden 1 milyona çıkarılmasını hedefleyen bir yaklaşımı da doğru bulmadıklarını, öğrencilerin kendi tercihlerine uygun olarak bu programı seçtiğini söyledi.

Mesleki eğitim merkezlerinin mezunlara istihdam ve girişimcilik açısından önemli imkânlar sunduğunu bildiren Özdemir, mezunların istihdam oranının yüzde 88-90 seviyelerine ulaştığını açıkladı.

Mezunların kendi işlerini kurabildiğini ve girişimcilik desteklerinden yararlanabildiğini ifade eden Özdemir, akademik başarılarını artıran öğrencilerin yükseköğretime devam etmelerinin de önünde bir engel bulunmadığını kaydetti.

4 YILLIK EĞİTİMİN SONUNDA 3 BELGE VERİLİYOR

MESEM öğrencilerinin 4 yıllık eğitimin sonunda ustalık belgesi ve meslek lisesi diploması aldığını kaydeden Özdemir, öğrencilere ayrıca iş yeri açma belgesi de verildiğini, böylece mezunların isterlerse kendi iş yerlerini açarak girişimci olabilmelerinin önünün açıldığını dile getirdi.

BERBERLİK VE KUAFÖRLÜK İÇİN YENİ ADIM ATILABİLİR

Komisyon görüşmelerinde mesleki eğitim kapsamındaki alanlar da gündeme geldi. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, İŞKUR, sivil toplum kuruluşları, TOBB, esnaf ve sanatkâr kuruluşlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda öncelikli ve stratejik alanların (yapay zekâ, uzay teknolojileri, yazılım vb.) belirlendiğini aktardı.

Kuaförlüğün mevcut uygulamada kapsam dışında kaldığını ifade eden Kaygusuz, yeni durumda bunu değerlendireceklerini söyledi. Komisyon üyeleri ise berberlik ve kuaförlük gibi mesleklerin de mesleki eğitim kapsamına alınmasını ortak bir talep olarak dile getirdi. Komisyon üyeleri, gençlerin bu meslekleri öğrenirken aynı zamanda gelir elde edebilmesinin önemine dikkati çekti.

O VERİLER SON 10 YILA AİT

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, MESEM’lerde yaşanan iş kazaları ve vefatlara ilişkin kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğunu belirterek, açıklanan 37 vefatın 2025-2026 eğitim-öğretim yılına değil, son 10 yıla ait olduğunu söyledi. Kaygusuz “Biz, bir çocuğumuzun bile burnunun kanamasını, hatta tırnağının kopmasını istemeyiz. Ancak o veriler son 10 yılın verileri. Bunu düzeltmek isterim” dedi.