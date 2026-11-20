Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan sert değer kayıpları ikinci haftasında da devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a ons altındaki gerilemenin arkasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ihtimalinin fiyatlanması, dolar endeksindeki güçlenme ve Amerikan tahvil faizlerindeki yükselişin bulunduğunu belirtti. Memiş, son iki haftada yaşanan düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini ifade ederek yatırımcılara uzun vadeli strateji ve birikimlerini çeşitlendirme uyarısında bulundu.

ALTINDA KAYIPLAR İKİNCİ HAFTASINDA

Altın ve gümüş gibi değerli metallerde kayıpların sürdüğünü belirten İslam Memiş, altındaki düşüşün ikinci haftasına taşındığına dikkat çekti. Geçen hafta yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybeden altının, bu hafta da yüzde 3'ün üzerinde gerilediğini ifade etti.

Bu yılın en kritik destek seviyesi olarak takip edilen 3.880 dolar seviyesinin hızlı şekilde aşağı yönlü kırıldığını belirten Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 3.570 dolar seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Ons altında hızlı bir geri çekilme yaşanmasının nedenine değinen Memiş, ABD Merkez Bankası Fed'in bir değil iki kez faiz artırabileceği ihtimalinin piyasalar tarafından fiyatlandığını söyledi.

Dolar endeksinin 103 seviyesinde güçlü seyrini sürdürdüğünü belirten Memiş, doların ve Amerikan tahvil faizlerinin güçlü olduğu, Fed'in de faiz artıracağı bir ortamda altın ve gümüş gibi emtialardaki sert düşüş dalgasının devam ettiğini ifade etti.

"ALTIN ŞU ANDA UCUZ"

Mevcut piyasa koşullarında teknik bir seviye vermenin mümkün olmadığını belirten İslam Memiş, altının ucuz mu yoksa pahalı mı olduğu sorusuna ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"ŞU ANDA UCUZ OLARAK YORUMLAYABİLİRİZ."

Ocak ayına atıfta bulunan Memiş, gram altının 8 bin 157 lira seviyesine, ons altının ise 5 bin 600 dolar seviyesine kadar yükseldiğini hatırlattı. Altının 1,5 ay boyunca soluksuz yükseldiğini ve her gün yeni bir rekor kırdığını belirten Memiş, o dönemde altın alacaklara ve borcu olanlara sakin olmaları yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi.

Memiş, o dönemde fiyatların teknik ve mantık çerçevesinde okunamadığını, düşüşün mutlaka gerçekleşeceği uyarısını yaptığını ifade etti. Bugün de benzer şekilde teknik ve mantık açısından okunması güç bir süreç yaşandığını belirtti.

"DÜŞÜŞLERİN KALICI OLMASINI BEKLEMİYORUM"

Yaşanan düşüşlerin kalıcı olmasını şahsen beklemediğini dile getiren Memiş, yatırımcıların 2026 yılında olduğu gibi uzun vadeli bir strateji belirlemesinin ve birikimlerini çeşitlendirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

2027 yılına ilişkin uyarısını da yineleyen Memiş, yatırımcılara birikimlerini çeşitlendirmeleri ve uzun vadeli bir strateji belirlemeleri tavsiyesinde bulundu. Uzun vadede altın ve gümüş fiyatlarının yeniden toparlanacağını belirten Memiş, özellikle son iki haftadır yaşanan düşüş dalgasının kalıcı olmasını beklemediğini söyledi.

GRAM ALTINDA 6 BİN 100 LİRA DESTEĞİ KIRILDI

Gram altın TL fiyatında 6 bin 100 lira seviyesinin güçlü bir destek konumunda olduğunu ancak bu seviyenin hızlı şekilde kırıldığını belirten İslam Memiş, gram altının en son haziran ayında 5 bin 950 liraya kadar gerilediğini hatırlattı.

Kapalı Çarşı piyasasında gram altının 5 bin 990 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, altındaki işçilik farklarının yeniden arttığına dikkat çekti. Yaz aylarında eksi 1.000 dolar seviyesinde olan işçilik farklarının, yoğun talep nedeniyle bugün artı 2.055 dolara kadar yükseldiğini belirten Memiş, düğün yapacakları ve altın borcu bulunanları bu süreci yakından takip etmeleri konusunda uyardı.