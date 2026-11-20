Hatay'ın Antakya ilçesinde Ahmet Nuri Bezar isimli şahsın kayıp olduğu ihbarını alan ekipler korkunç bir cinayeti gün yüzüne çıkardı. Asi Nehri'nde cesedi bulunan Bezar'ın yasak ilişki yaşadığı kadın ve kocası tarafından vahşice katledildiği ortaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Varilde yakıp, ceset parçalarını nehre attılar! Vahşetin nedeni yasak ilişki çıktı: İşte korkunç detaylar Hatay'ın Antakya ilçesinde yasak ilişki yaşadığı kadın ve kocası tarafından vahşice katledilen Ahmet Nuri Bezar'ın cesedinin Asi Nehri'nde bulunduğu ortaya çıktı. Kars'ta yaşayan Ahmet Nuri Bezar, Antakya'da M.K. isimli kadınla görüşmek için geldi. M.K.'nin kocası E.C.K., Bezar ve eşi arasında ilişki olduğunu öğrenince çift birlikte Bezar'ı öldürme planı yaptı. Çift, Bezar'ı bıçakladıktan sonra cesedini yok etmek için varil içinde yakmaya çalıştı ancak başaramayınca bedeni çuvala koyup Asi Nehri'ne attı. Dalgıç polisler tarafından yapılan arama çalışmalarında Bezar'ın çuval içerisindeki cesedi bulundu. Olayla ilgili karı koca ve onlara yardım eden 5 kişi gözaltına alındı.

YASAK İLİŞKİ DEHŞETLE BİTTİ

Kars'ta yaşayan 40 yaşındaki Ahmet Nuri Bezar, birliktelik yaşadığı M.K. isimli kadınla görüşmek için Antakya ilçesine geldi. Görüşme üzerine M.K. isimli kadının kocası E.C.K., Bezar ve eşinin arasında ilişki olduğunu öğrendi. Durum üzerine E.C.K., karısı ile birlikte Bezar'ı öldürmek için plan yaptı.

CESEDİ YAKARAK YOK EDEMEMİŞLER

Yapılan plan doğrultusunda Bezar'ı bıçaklayan çift, şahsın cesedini yok etmek için aile üyelerinin de yardımıyla varil içine koyarak yakmaya çalıştı. Cesedi yakarak yok edemeyen çift, geriye kalan bedeni çuval içerisine koyarak Asi Nehri'ne attı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

CESEDİN KALAN PARÇALARINI NEHRE ATMIŞLAR

Yapılan araştırmalarda, Bezar'ın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. ile görüştüğü tespit edildi. M.K.'nin ifadesinde, Ahmet Nuri Bezar'ın kendisiyle görüşmek amacıyla Antakya'ya geldiğini, eşi E.C.K.'nin bu durumu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını beyan etmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Elde edilen ifadelerde; E.C.K. ve karısı M.K.'nin Ahmet Nuri Bezar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, ardından cesedi varil içerisinde yakmaya çalıştıkları ve geriye kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları ortaya çıktı. Asi Nehri'nde dalgıç polislerince yapılan arama çalışmalarında Bezar'ın çuval içerisinde cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan karı koca ve kendilerine yardım eden aile yakını 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.