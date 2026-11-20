ANTHROPIC TARİHİN EN BÜYÜK HALKA ARZINA İMZA ATTI

Nasdaq'ta "ANT" koduyla işlem görmeye başlayan Anthropic, borsaya hızlı bir giriş yaptı. Şirket hisseleri, 83 dolarlık halka arz fiyatının yüzde 34,3 üzerine çıkarak 111,50 dolardan açılış yaptı. Ancak gün ilerledikçe ilk saatlerdeki güçlü yükselişin yerini daha sınırlı kazançlara bıraktığı görüldü.

Anthropic hisseleri, işlem gördüğü ilk günü yüzde 17,07 yükselişle tamamladı. Şirket, halka arz kapsamında hisse başına 83 dolardan toplam 980 milyon adet hisse satışa sundu. Böylece halka arzın büyüklüğü 81,3 milyar dolara ulaştı.

Bu rakamla SpaceX'i geride bırakan Anthropic, tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirmiş oldu. Halka arzda hem satışa sunulan hisse miktarının hem de belirlenen fiyatın şirketin daha önce açıkladığı hedeflerin üzerine çıkması dikkat çekti.