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İstanbul
ABD borsalarında Anthropic'in rekor büyüklükteki halka arzının ardından sert satışlar yaşandı. Yapay zeka sektöründeki yüksek değerlemeler ve yatırımcıların teknoloji şirketlerine yönelik beklentilerini yeniden gözden geçirmesi, Wall Street'te düşüşü hızlandırdı. New York borsasında Dow Jones endeksi 1100 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 2,19 düşüşle 49.097,06 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 2,02 gerileyerek 7.175,83 puandan kapanırken teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 2,25 kayıpla 23.879,20 puana düştü. Piyasaların odağında ise Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in 81,3 milyar dolarlık halka arzı vardı.
Nasdaq'ta "ANT" koduyla işlem görmeye başlayan Anthropic, borsaya hızlı bir giriş yaptı. Şirket hisseleri, 83 dolarlık halka arz fiyatının yüzde 34,3 üzerine çıkarak 111,50 dolardan açılış yaptı. Ancak gün ilerledikçe ilk saatlerdeki güçlü yükselişin yerini daha sınırlı kazançlara bıraktığı görüldü.
Anthropic hisseleri, işlem gördüğü ilk günü yüzde 17,07 yükselişle tamamladı. Şirket, halka arz kapsamında hisse başına 83 dolardan toplam 980 milyon adet hisse satışa sundu. Böylece halka arzın büyüklüğü 81,3 milyar dolara ulaştı.
Bu rakamla SpaceX'i geride bırakan Anthropic, tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirmiş oldu. Halka arzda hem satışa sunulan hisse miktarının hem de belirlenen fiyatın şirketin daha önce açıkladığı hedeflerin üzerine çıkması dikkat çekti.
Anthropic'in tarihi halka arzı yalnızca şirket hisselerini değil, teknoloji sektörünün genelini de hareketlendirdi. Analistlere göre halka arzın ardından yatırımcılar, yapay zeka şirketlerinin değerlemelerini ve sektöre ilişkin büyüme beklentilerini yeniden değerlendirmeye başladı. Bu durum, özellikle büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri üzerinde satış baskısını artırdı. Anthropic'in halka arz fiyatını öngörülen aralığın üzerinde belirlemesinin ardından sabah saatlerinde yükselen teknoloji hisseleri, günün ilerleyen bölümünde kazançlarını geri verdi.
Wall Street'teki satış dalgasından en fazla etkilenen şirketler arasında yapay zeka ve çip sektörünün önde gelen isimleri yer aldı. Çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,3 gerilerken Micron Technology yüzde 2,1 değer kaybetti. ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinde de tablo değişmedi. Microsoft hisseleri yüzde 1,8, Meta hisseleri yüzde 3,3 ve Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yüzde 3 düşüş kaydetti. Teknoloji hisselerindeki bu gerileme, Nasdaq endeksindeki kayıpların derinleşmesinde etkili oldu.
Günün en sert düşüşlerinden biri ise Advanced Micro Devices (AMD) hisselerinde yaşandı. Hunterbrook Media'nın AMD'nin "kendine özgü bir Çin sorunu" bulunduğuna ilişkin haberinin ardından şirket hisseleri yüzde 7,7 değer kaybetti. Böylece AMD, teknoloji sektöründeki genel satış baskısına ek olarak şirket özelindeki haber akışının da etkisiyle günü ağır kayıpla tamamladı.
Borsalardaki sert satışların yaşandığı günde ABD ekonomisinden gelen istihdam verileri de yakından takip edildi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Kasım'da sona eren haftada 203 bine yükseldi.