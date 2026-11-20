Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, başarıyla tamamlanan kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerinin envanterine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Büyük bir hayal gerçeğe dönüştü" sözleriyle duyurduğu tarihi gelişme, dünya basınında manşete taşındı.

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HABERİN ÖZETİ Dünyanın gözü KIZILELMA'da! Türkiye'nin tarihi hamlesi dünya basınında yankılandı: 'Tarihi gün' Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerinin envanterine girerek dünya basınında geniş yankı buldu. KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılması, Ankara'nın geleceğin hava muharebelerinde öncü rol üstlenme hedefini ortaya koyduğu değerlendirildi. Türkiye, KIZILELMA insansız savaş uçağını duyurarak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attığı ve Ege'de Atina'ya karşı dengeleri değiştirebilecek bir adım attığı belirtildi. KIZILELMA'nın envantere girmesiyle, yaklaşık dört buçuk yıl önce başlatılan bir programın doruk noktasına ulaştığı ve Türkiye'nin küresel dron pazarındaki konumunu güçlendirdiği ifade edildi. Türkiye, ilk üç KIZILELMA insansız savaş uçağının teslim edilmesiyle bu tür bir aracı resmi olarak silahlı kuvvetlerine dahil eden ilk ülke oldu. KIZILELMA ile Türkiye'nin jet motorlu insansız savaş uçakları alanında önemli bir konuma ulaştığı ve ABD yapımı F-35 savaş uçaklarına erişiminin engellenmesine rağmen yerli savunma projeleriyle caydırıcılık kapasitesini geliştirmeyi sürdürdüğü belirtildi.

"SIRADAN BİR HABER DEĞİL"

Türkiye'nin KIZILELMA hamlesi özellikle Yunanistan basınında geniş yer buldu.

Yunan yayın kuruluşu Europost, gelişmeyi Türkiye'nin hava savaşını değiştirmeyi hedefleyen yeni insansız savaş uçağı olarak değerlendirdi.

Haberde KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılmasının sıradan bir savunma sanayisi gelişmesi olmadığı, Ankara'nın geleceğin hava muharebelerinde öncü rol üstlenme hedefini ortaya koyduğu belirtildi.

Yunan basını ayrıca Türkiye'nin yerli silah sistemlerini geliştirmesi karşısında Atina'nın Ege'deki yeni güvenlik koşullarına yönelik nasıl bir strateji izleyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

"TÜRKLERDEN TARİHTE BİR İLK"

Atina merkezli Banking News ise “Tarihte bir ilk” başlıklı haberinde “, Türkiye, KIZILELMA insansız savaş uçağını duyurarak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Böylelikle Ankara, Ege’de Atina’ya karşı dengeleri yeniden değiştirebilecek bir adım attı” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE TARİHİ GÜNÜ SELAMLADI’

Fransız basınından La Nouvelle Tribune “Türkiye ve Erdoğan ‘tarihi günü’ selamladı” başlıklı haberinde “Dünyada tarihe bir güne tanıklık edildi. Türk KIZILELMA’sının envantere girmesiyle yaklaşık dört buçuk yıl önce başlatılan bir program doruk noktasına ulaştı. Bu hizmete giriş Türkiye’nin küresel dron pazarındaki konumunu da güçlendiriyor. Ankara artık operasyonel bir savaş uçağına sahip ve üretici olarak bunu yabancı müşterilerine sunabilir” değerlendirmesinde bulunuldu.

İSPANYOL BASINI: YENİ DÖNEM BAŞLADI

İspanyol basınından Aviacionline ise “KIZILELMA envantere girdi, yeni dönem başladı” başlıklı haberinde “İlk üç uçağın teslim edilmesiyle Türkiye, insansız savaş uçağını resmi olarak silahlı kuvvetlerine dahil eden ilk ülke oldu. Amaç, insanlı savaş uçaklarının yerini hemen almak değil, belirli muharebe görevlerini üstlenebilecek ve konvansiyonel uçaklarla koordineli olarak çalışabilecek insansız platformlar eklemektir. Bu çerçevede, KIZILELMA mevcut varlık sayısını artırabilir, riskleri farklı platformlar arasında dağıtabilir ve yüksek tehdit ortamlarındaki görevler için yeni seçenekler sunabilir. İlk KIZILELMA insansız hava araçlarının teslimatı bu sürecin başlangıcını işaret ediyor ve ülkeyi insansız savaş uçaklarının silahlı kuvvetlerine entegrasyonunda öncü bir konuma getiriyor” denildi.

‘CAYDIRICILIK YETENEKLERİ KORUNUYOR’

ABD merkezli Al-Monitor, Türkiye'nin KIZILELMA ile jet motorlu insansız savaş uçakları alanında önemli bir konuma ulaştığını yazdı.

Haberde Türkiye'nin ABD yapımı F-35 savaş uçaklarına erişiminin engellenmesine rağmen yerli savunma projeleriyle caydırıcılık kapasitesini geliştirmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Ayrıca KIZILELMA'nın Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma hedeflerine katkı sağlayabileceği ve savunma ihracatında yeni fırsatlar oluşturabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

‘BÜYÜK HAYAL GERÇEKLEŞTİ’

İngiliz basınından Aerospace Global News ise “Türkiye, insansız savaş uçaklarını hizmete alan ilk ülke oldu” başlıklı haberinde “KIZILELMA'nın ilk uçuşundan dört yıldan kısa bir süre sonra, üç jet Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Türklerin büyük hayallerinden biri gerçekleşti. Böylelikle Türkiye, ilk üç Kızılelma savaş uçağının teslimiyle havacılık tarihinde önemli bir yer edindi” ifadelerini kullandı.