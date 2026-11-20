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İstanbul
Altın piyasasında sert düşüş yatırımcıları tedirgin ederken, gram altının 6 bin TL'nin altına gerilemesiyle gözler yeniden kritik destek seviyelerine çevrildi. “Altın yükselişini tamamladı mı, yoksa bu düşüş yeni bir rallinin öncesindeki son düzeltme mi?” sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti.
Ekonomist Tuna Kaya, altındaki sert düşüşün perde arkasını, yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviyeleri ve 2027-2028 dönemine ilişkin çarpıcı fiyat beklentilerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlattı.
Gram altın çakıldı, daha nereye kadar düşecek, bu düşüş ne zaman bitecek?
Tuna Kaya: Gram altın “çakıldı” ama bu düşüş trend sonu değil, düzeltme. Tarihsel döngülerde %25-40 geri çekilmeler normal; şu anki hareket de o karakterde. Ancak uzun vadeli yükseliş döngüsü (2027-2028) henüz bitmedi.
Nereye kadar düşebilir, ne zaman biter?
Tuna Kaya: Ons altın 4.000 ve 3.900 desteklerini peş peşe kaybetti, 3.886 bölgesinin altına sarkarak 3.500’lü seviyelere geldi.
Kritik destekler:
Ons: 3.500-3.450 dolar bölgesi. Burada tutunamazsa 3.350-3.400 dolara doğru sarkma ihtimali var.
Gram: Gram altında daha çok ons fiyatı belirleyici. 5.700-5.600 TL bandı psikolojik ve teknik destek. Sert kırılım için daha fazla satış baskısı lazım.
Altın düşüşü ne zaman bitecek?
Tuna Kaya: Kısa vadede (Kasım sonu-Aralık başı) Fed beklentileri, dolar endeksi ve petrol fiyatları belirleyici.
Petrol 80 doların altına iner,
Jeopolitik gerilim (İran-ABD) yumuşar ve
Merkez bankaları alımlara devam ederse tepki alımı hızlanır.
Asıl toparlanma ve ralli beklentisi 2027 başından itibaren. “Altın bitti” diyenlerin yüzüne çarpan toparlanma o dönemde gelecek. Sabırlı olan görür; bu fiyatlar panik satışı yeri değil.
Uzun vadede döngü devam ediyor: Önceki yükselişlerde ortalama 7 kat artış görüldü. Mevcut seviyelerden 8.000 dolar ons ve kur etkisiyle gramda 12.000-13.000 TL hedefi hâlâ masada (2027-2028 süreci). 10 bin TL ara durak.
Ons ve gram altında kasım ayı içerisinde en düşük ve en yüksek rakam tahmininiz nedir?
Tuna Kaya: Kasım ayı en düşük/en yüksek tahminim:
Ayın büyük kısmı geride kaldı; 10 gün için:
Ons altın: En düşük 3.450-3.500 dolar, en yüksek 3.700-3.800 dolar. 3.500 doların altına sarkma olursa hızlı tepki beklerim.
Gram altın: En düşük 5.600-5.700 TL, en yüksek 6.200-6.400 TL.
Düzeltme sürüyor ama ana yükseliş trendi bitmedi. 3.500 ons / 5.600 gram civarı izlenmeli.