Gram altın çakıldı, daha nereye kadar düşecek, bu düşüş ne zaman bitecek?

Tuna Kaya: Gram altın “çakıldı” ama bu düşüş trend sonu değil, düzeltme. Tarihsel döngülerde %25-40 geri çekilmeler normal; şu anki hareket de o karakterde. Ancak uzun vadeli yükseliş döngüsü (2027-2028) henüz bitmedi.