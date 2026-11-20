Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın peşinde olduğu Real Madrid’in yıldız oyuncusu Brahim Diaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılacağı iddia edilen Diaz’dan 3 büyüklere kötü haber geldi.

İspanyol basını AS'ın aktardığı bilgilere göre Real Madrid, kadrosundaki kilit isimlerin geleceğini güvence altına alacak geniş kapsamlı bir sözleşme yenileme süreci başlattı.

ARDA, TCHOUAMENI’DEN SONRA DIAZ İLE İMZA

Kulübün, Arda Güler ve Tchouameni ile sağladığı yeni anlaşmaların ardından sıranın Brahim Diaz, Jude Bellingham ve Thibaut Courtois'ya geldiği kaydedildi.

Aynı planlama kapsamında kaptan Federico Valverde'nin de 2029'da sona erecek kontratını 2031'e kadar uzatmak üzere el sıkıştığı ifade edildi.

BRAHIM DIAZ KALIYOR

Real Madrid yönetiminin bu hamlesi, Brahim Diaz'ı kadrosuna katmayı hedefleyen üç büyük kulübün transfer planlarını zora soktu.

İspanyol ekibinin, hücum hattındaki çok yönlü oyuncusunu uzun vadeli kadro yapılandırmasında tutmak istediği vurgulandı.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Yürütülen görüşmelerde söz konusu isimlerle mutabakata varıldığı ve yalnızca resmi prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Bu sezon 9 resmi maçta 248 dakika süre alan Faslı yıldız, henüz Jose Mourinho'nun güvenini kazanabilmiş değil. Forma rekabetini sürdüren 27 yaşındaki yetenekli sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak gösteriliyor.