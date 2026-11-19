Süper Lig ve Avrupa’da hedeflerine ulaşmak isteyen Beşiktaş’ta devre arası transfer operasyonu başladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ara transfer için gerekli çalışmaları yaptıklarını ve kadroyu güçlendireceklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 AYRILIK

Çalışmalar kapsamında ayrılacak oyuncular da belirlendi. Milot Rashica ve Vaclav Cerny’nin ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı öne sürülüyor.

Siyah beyazlılar teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporları doğrultusunda kanat bölgesine transfer yapacak.

EMİRHAN İLKHAN BOMBASI

Yerli alternatifleri de izleyen Beşiktaş eski yıldızını takibe aldı. Ümit Milli Takım'ın Çekya ile 1-1 berabere kaldığı maça damga vuran Emirhan İlkhan Beşiktaş yolunda.

GENÇ İSİM BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIN

İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan'ın geleceği, sözleşmesinin sona ermesine yaklaşılmasıyla yeniden gündeme gelmişti. 22 yaşındaki Türk orta sahanın İtalyan kulübüyle mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, altyapısından yetişen eski oyuncusu Emirhan İlkhan teknik heyetin gözüne girmiş durumda.