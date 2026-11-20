Altın piyasasında yaşanan sert düşüş yatırımcıları tedirgin etti. Gram altın yüzde 7-8'e varan değer kaybıyla 5 bin 700 TL seviyelerini görürken, gözler düşüşün devam edip etmeyeceğine çevrildi. Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber canlı yayınında altındaki gerilemenin nedenlerini ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Şener, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımı beklentisinin, yükselen tahvil faizlerinin ve doların küresel çapta değer kazanmasının altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

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HABERİN ÖZETİ Altın çakıldı, ikinci dalga gelecek mi? Prof. Dr. Sefer Şener canlı yayında altın alıp satacakları uyardı Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, altın piyasasındaki sert düşüşün nedenlerini ve geleceğe yönelik beklentilerini değerlendirerek, yatırımcılara parçalı alım önerisinde bulundu. Altındaki sert düşüşün ana nedenleri olarak ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımı beklentisi, yükselen tahvil faizleri ve doların küresel çapta değer kazanması gösterildi. ABD'den gelen istihdam ve enflasyon verilerinin yüksek seyretmesi, FED'in aralık ayında 0,25 puanlık faiz artırımı yapacağı beklentisini güçlendiriyor. ABD tahvil faizlerinin %5'in üzerine çıkması ve dolar endeksinin 103 seviyelerine yükselmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Düşüşün devam etmesi halinde ons altında 3.200 dolar, gram altında ise 5.400-5.500 TL seviyeleri görülebileceği belirtildi. Merkez bankalarının devam eden altın alımlarının düşüşü sınırladığı ve bireysel yatırımcıların alımlarının kesilmesi halinde fiyatların daha da düşebileceği ifade edildi. Yatırımcılara mevcut seviyelerden doğrudan alım yapmak yerine, varlıklarının üçte biri oranında parçalı alım yapmaları ve fiyat hareketlerini takip etmeleri önerildi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert gerilemenin birden fazla nedeni olduğunu belirten Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) aralık ayında faiz artıracağı beklentisine dikkat çekti.

ABD'den gelen istihdam ve enflasyon verilerinin yüksek seyrini korumasının faiz artırımı beklentisini güçlendirdiğini ifade eden Şener, piyasalarda aralık ayında FED'in 0,25 puanlık faiz artırımı yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını söyledi. Bu beklentinin kıymetli metalleri ciddi şekilde baskıladığını belirtti.

Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer unsurun ABD tahvil faizlerindeki yükseliş olduğunu kaydeden Şener, tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine çıktığını ve bunun da altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

DOLARIN DEĞER KAZANMASI ALTINI BASKILIYOR

Altındaki düşüşte doların küresel çapta değer kazanmasının da etkili olduğunu belirten Şener, euro/dolar paritesinin bir hafta önce 1,13 seviyelerinde olduğunu, son durumda ise 1,09 seviyesine gerilediğini söyledi.

Dolar endeksinin de 103 seviyelerine yükseldiğine dikkat çeken Şener, ABD'de yükselen tahvil faizleri ve faiz artırım beklentisinin bir araya gelerek altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını dile getirdi.

Şener, petrol fiyatları, devam eden savaşlar ve enflasyon endişelerinin de piyasalardaki hareketlilikte etkili olduğunu belirtti. İran ile ABD arasındaki gerginlik ve Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesinin belirsizlikleri artırdığını ifade etti.

ONS ALTINDA 3 BİN 200 DOLAR, GRAM ALTINDA 5 BİN 400 TL SENARYOSU

Altındaki düşüşün devam etmesi halinde daha düşük seviyelerin gündeme gelebileceğini belirten Şener, ons altının 3 bin 500 dolar seviyelerini test ettiğini, baskının sürmesi durumunda 3 bin 200 dolarlı seviyelerin yeniden görülebileceğini söyledi.

Bu senaryonun gram altında 5 bin 500-5 bin 400 TL seviyelerine karşılık gelebileceğini ifade eden Şener, yatırımcıların fiyat hareketlerine karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Şener, savaş öncesinde ons altının 5 bin 400 dolar seviyelerinde olduğunu, mevcut durumda ise 3 bin 500 dolar seviyelerine kadar gerilediğini belirterek, altın fiyatlarında ciddi bir geri çekilme yaşandığına dikkat çekti.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI DÜŞÜŞÜ SINIRLIYOR

ABD'de faizlerin yükselmesine rağmen altın fiyatlarının neden daha fazla gerilemediğine de değinen Şener, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesinin önemli bir etken olduğunu söyledi.

Merkez bankalarının üç yıldır altın aldığını ve bu alımları artırarak sürdürdüğünü belirten Şener, merkez bankaları ve bireysel yatırımcıların alımlarının kesilmesi halinde altın fiyatlarının çok daha düşük seviyelere gelebileceğini ifade etti.

Şener, ABD'de faiz getirisi bu kadar yüksek olduğu sürece altının kısa vadede savaş öncesindeki 5 bin 400 dolarlı seviyelere dönmesinin çok mümkün görünmediğini kaydetti.

GRAM ALTINDA 5 BİN 500 TL'NİN ALTI GÖRÜLECEK Mİ?

Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği konulardan birinin mevcut seviyelerin alım fırsatı olup olmadığı olduğunu belirten Şener, 5 bin 500 TL seviyelerinin, hatta bu seviyenin altının da görülebileceğini söyledi.

Ancak gelebilecek bir haber akışının piyasadaki tabloyu tamamen değiştirebileceğini vurgulayan Şener, altının yeniden 4 bin 200 doların üzerine çıkabileceğini, bunun da gram altında 6 bin 200 TL seviyelerinin yeniden görülmesi anlamına geleceğini ifade etti.

Bu nedenle mevcut seviyeler için doğrudan alım tavsiyesinde bulunmanın doğru olmayacağını belirten Şener, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

SEFER ŞENER'DEN ALTIN YATIRIMCISINA PARÇALI ALIM ÖNERİSİ

Altın yatırımı yapmayı düşünenlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şener, mevcut seviyelerin düşük seviyeler olarak değerlendirilebileceğini ancak alımların tek seferde yapılmaması gerektiğini söyledi.

Şener, yatırımcıların mevcut varlıklarının üçte biri oranında alım yapabileceğini, ardından fiyat hareketlerini takip ederek beklemesinin daha doğru olabileceğini belirtti.

Düşüşün devam etmesi halinde daha düşük seviyelerden bir miktar daha alım yapılabileceğini ifade eden Şener, fiyatların yükselmeye başlaması durumunda ise yukarı yönlü hareketin devam edebileceğine dikkat çekti.

Altın borcu bulunanların da mevcut seviyelerden alım yaparak borçlarını ödeyebileceğini belirten Şener, yatırımcıların bu dönemde çok dikkatli ve temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.