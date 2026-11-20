Küresel piyasalardaki kriz ve Orta Doğu’daki gerilimler sebebiyle fırlayan petrol fiyatları toparlanmaya başladı. ABD-İran savaşının soğuması, petrol arzının artması, ham petroldeki düşüş benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu.

20 YILDIR GÖRÜLMEMİŞ DÜŞÜŞ HIZI

Fiyatlar neredeyse yirmi yıldır görülmemiş bir hızla düşüyor. Ulusal ortalama fiyatlar keskin bir düşüş göstererek üç haftada yaklaşık 50 sent azalarak 19 Kasım Perşembe günü galon başına 3,72 dolara geriledi.

2000 yılına kadar uzanan ABD Otomobil Birliği (AAA) verilerinin incelenmesi, bu düşüşün finansal kriz dönemi hariç, 2008'den bu yana görülen en büyük üç haftalık düşüş olduğunu ortaya koydu. Fiyatlar 29 Ekim ile 19 Kasım arasında 50,5 sent, yani yaklaşık %12 düştü.

ABD VE KANADA

ABD’lilerin genellikle soğuk havalarda daha az araç kullanması, Kanada’da ulusal bayram yani şükran günü seyahatleri, Büyük Göller rafineri sorununun azalması sürücülerin ödediği fiyatların düşmesine yardımcı oluyor.

RUSYA'DA PETROL KISITLAMASI

Araştırmalarda diğer verilere göre Rusya’da ise Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırısı sebebiyle Sivastopol, Tomsk ve Penza'da benzin ve motorin satışına litre sınırı uygulanırken bazı bölgelerde bidonla satış da yasaklandı. Bu yasaklamanın da fiyatları etkileyeceği düşünülüyor.

TÜRKİYE'DE AKARYAKITTA SON DURUM

Brent petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket Türkiye’de akaryakıta indirim beklentisi oluşturdu. Bugün motorin fiyatlarındaki 6,58 TL'lik indirimin benzinde olması bekleniyor. Küresel arz koşullarındaki iyileşme ve EPDK'nın yaptığı teknik düzenlemelerin Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını biraz daha düşüreceği öne sürülüyor.