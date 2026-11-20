Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafineriden alınan benzinin litre bazındaki satış fiyatının hesaplanmasında kullanılan yoğunluk katsayısını düşürdü. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte benzinde esas alınan yoğunluk değeri 0,775'ten 0,755 ton/metreküp seviyesine çekildi.

TON-LİTRE ÇEVRİMİNDE KATSAYI DÜŞTÜ

EPDK'nın "Akaryakıt Fiyatlarının Takibine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uluslararası piyasalarda dolar/ton cinsinden takip edilen akaryakıt fiyatlarının yurt içinde litre bazında Türk lirasına çevrilmesinde kullanılan hesaplama yönteminde teknik güncellemeye gidildi. Buna göre:

Benzin Yoğunluğu Düşürüldü: Rafineri çıkış fiyatının litre başına Türk lirası değeri hesaplanırken benzin için 0,775 olarak uygulanan yoğunluk katsayısı 0,755 ton/metreküp seviyesine indirildi.

Motorinde Değişiklik Yok: Motorin hesaplamasında ise mevcut 0,845 ton/metreküp yoğunluk değeri esas alınmaya devam edecek.

YENİ HESAPLAMA SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Karara göre rafinerici lisansı sahiplerinin akaryakıt satış fiyatlarının takibinde, uluslararası piyasa göstergesi olan Platts European Market Scan'de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altında dolar/ton cinsinden yayımlanan günlük fiyat ortalaması baz alınacak. Bu tutar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan döviz satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek ve yeni yoğunluk katsayılarıyla litre fiyatına dönüştürülecek.

Düzenlemede ayrıca, rafinerici lisansı sahipleri tarafından belirlenecek ürün fiyatında, uluslararası piyasa fiyatının TL karşılığına ek olarak ürünün yurt içi pazara sunumu kapsamında katlanılan maliyetlerin de dikkate alınacağı hükme bağlandı.