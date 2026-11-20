Birçok ilde polis ekipleri yeni nesil çetelere karşı geniş çaplı operasyon başlattı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 18 Kasım tarihinde Sakarya merkezli Manisa ve Mersin illerinde 'Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

TETİKÇİ YAPILANMALARI

Operasyonlarda örgüt mensubu oldukları belirlenen R.B.K. (36) ve A.A. (17) yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma neticesinde, şüphelilerin örgüt içerisinde "tetikçi" olarak adlandırılan yapılanmada yer aldıkları belirlendi.

8 FARKLI İLDE İŞ İNSANLARINA SALDIRI HAZIRLIĞI

Şahısların 8 farklı ilde iş insanlarına yönelik 15 ayrı silahlı eylem planlaması içerisinde oldukları, ancak polis ekiplerinin operasyonuyla saldırıları gerçekleştiremeden yakalandılar. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yakalanan şüphelilerden R.B.K.'nin ayrıca 2 farklı ilde meydana gelen 2 ayrı cinayetin de azmettiricisi olduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.A. (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.B.K. (36) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.