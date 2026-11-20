Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması talepli fezleke bakanlığa sevk edildi!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında hazırladığı dokunulmazlığın kaldırılması talepli fezlekeyi Adalet Bakanlığına sevk etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen işlemler kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılığın düzenlediği fezleke, Sarıgül’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığına ulaştırıldı.
HABERİN ÖZETİ
Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması talepli fezleke bakanlığa sevk edildi!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürüttüğü işlemler kapsamında, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezlekeyi Adalet Bakanlığına sundu.
Mustafa Sarıgül hakkındaki suçlamalar arasında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Zincirleme Şekilde Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı, Zincirleme Şekilde Nitelikli Cinsel Saldırı ve Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme yer alıyor.
Adalet Bakanlığının fezlekeye ilişkin değerlendirmelerinin Anayasa'nın 83. maddesi çerçevesinde sürmesi bekleniyor.
Başsavcılık açıklamasında, fezlekenin Anayasanın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatiyle hazırlandığı belirtildi. Açıklamada yer alan bilgilere göre, Mustafa Sarıgül hakkındaki fezlekeye konu edilen suçlamalar şunlardan oluşuyor:
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
Zincirleme Şekilde Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı
Zincirleme Şekilde Nitelikli Cinsel Saldırı
3628 Sayılı Kanun'da düzenlenen Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme
Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekeye ilişkin değerlendirmelerin Anayasa’nın 83. maddesi çerçevesindeki usul kapsamında sürdürülmesi bekleniyor.