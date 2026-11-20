Mustafa Sarıgül hakkındaki suçlamalar arasında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Zincirleme Şekilde Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı, Zincirleme Şekilde Nitelikli Cinsel Saldırı ve Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme yer alıyor.