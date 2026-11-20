Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara’da görüştü. Kritik görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin geleceği, ekonomik iş birliği ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gündeme geldi.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB'ye net mesaj: 'İlişkiler GKRY'ye rehin bırakılamaz' Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara’da görüştü. Görüşme Ankara’da gerçekleşti. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Toplantıya Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto katıldı.

FİDAN'DAN TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE VURGU

Bakan Fidan, görüşmede Raffaele Fitto'nun Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarını ve yapıcı rolünü takdirle karşıladıklarını belirtti. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilere ve iş birliğine verdiği önemin altını çizen Fidan, tarafların ortak menfaatler doğrultusunda önemli adımlar atabileceğini ifade etti.

"İLİŞKİLERİN GKRY TARAFINDAN REHİN ALINMASI DOĞRU DEĞİL"

Görüşmenin başka bir gündem konusu ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye-AB ilişkilerindeki rolü oldu. Bakan Fidan, Türkiye ile AB’nin ortak menfaatler temelinde önemli adımlar atabileceğini kaydederek, "Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinin GKRY tarafından rehin alınmasına izin verilmesinin" doğru bir strateji olmadığının altını çizdi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLEMESİ

Bakan Fidan ayrıca, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Türkiye ve AB’nin ortak ekonomik çıkarlarına hizmet edeceğini, bu konunun Kıbrıs meselesiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade etti.