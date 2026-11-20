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İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara’da görüştü. Kritik görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin geleceği, ekonomik iş birliği ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gündeme geldi.
Bakan Fidan, görüşmede Raffaele Fitto'nun Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarını ve yapıcı rolünü takdirle karşıladıklarını belirtti. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilere ve iş birliğine verdiği önemin altını çizen Fidan, tarafların ortak menfaatler doğrultusunda önemli adımlar atabileceğini ifade etti.
Görüşmenin başka bir gündem konusu ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye-AB ilişkilerindeki rolü oldu. Bakan Fidan, Türkiye ile AB’nin ortak menfaatler temelinde önemli adımlar atabileceğini kaydederek, "Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinin GKRY tarafından rehin alınmasına izin verilmesinin" doğru bir strateji olmadığının altını çizdi.
Bakan Fidan ayrıca, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Türkiye ve AB’nin ortak ekonomik çıkarlarına hizmet edeceğini, bu konunun Kıbrıs meselesiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade etti.