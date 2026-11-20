Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’na katılan adaylar için AGS branş bazında sıralamalar belli oldu. Yapılan açıklamada “MEB-AGS branş bazında sıralama hizmeti yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak adaylar; mezun oldukları yükseköğretim programlarının ilgili öğretmenlik alanına kaynaklık ve öncelik durumları ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecektir.” ifadeleri kullanıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

AGS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA 2026 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM’den yapılan açıklamada “ 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’na (2026 MEB-AGS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre MEB-AGS-P1 puan türünde branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

MEB-AGS branş bazında sıralama hizmeti yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak adaylar; mezun oldukları yükseköğretim programlarının ilgili öğretmenlik alanına kaynaklık ve öncelik durumları ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecektir.

Branş bazında sıralamaları incelerken adayların göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.” ifadeleri kullanıldı.

AGS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

MEB-AGS branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda MEB-AGS-P1 puan türünde eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınma süreçlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir. MEB-AGS-P2 ve MEB-AGS-P3 puan türlerinde hesaplanan puanlar, ÖABT alanı ve yabancı dile göre farklı puan türüne sahip olup ilgili puan türlerindeki başarı sırası bilgileri adayların sınav sonuç belgesinde yer almaktadır.

MEB-AGS branş bazında sıralama hizmeti yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak adaylar; mezun oldukları yükseköğretim programlarının ilgili öğretmenlik alanına kaynaklık ve öncelik durumları ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecektir. Adaylar, MEB-AGS-P1 puan türünde hangi eğitim alanlarındaki adaylar arasındaki sıralamasını görmek istiyorsa bu alanları işaretlemelidir. Hesapla butonuna basıldığında, adayın seçmiş olduğu alanlardaki MEB-AGS-P1 puan türünde kaçıncı sıraya denk geldiği görüntülenmektedir. Branş bazında sıralama hizmeti, adayların MEB-AGS başvuru kayıt bilgilerinde bulunan hem mezun hem de okuyor durumundaki tüm eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmaktadır.