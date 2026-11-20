İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin beklediği ara sınav sonuçları açıklandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi kapsamında 14-15 Kasım tarihlerinde üç oturum halinde düzenlenen vize sınavlarının değerlendirme süreci tamamlandı. 20 Kasım 2026 Cuma günü yapılan duyuruyla birlikte öğrencilerin sınav puanları erişime açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, İstanbul Üniversitesi'nin resmi sınav sistemi üzerinden oturum açarak derslerine ait notları görüntüleyebiliyor. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, sonuçlara itiraz etmek isteyen öğrenciler için de son başvuru tarihi duyuruldu. Buna göre AUZEF ara sınav sonuçlarına itiraz işlemleri 23 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar çevrim içi sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek.

AUZEF ARA SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları, fakültenin resmi sınav sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Öğrencilerin sonuçlarına ulaşmak için AKSİS kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

AUZEF vize sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler şu adımları takip edebilir:

auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine giriş yapın.

AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle oturum açın.

Sınav sonuçları ekranını görüntüleyin.

İlgili döneme ait derslerin vize puanlarını kontrol edin.

AUZEF ARA SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AUZEF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, ara sınav sonuçlarına itiraz sürecinin başladığı bildirildi. Sınav puanlarında hata olduğunu düşünen öğrenciler, itiraz başvurularını yalnızca AUZEF'in resmi sınav sistemi üzerinden yapabilecek.

Sonuçlara itiraz için son tarih 23 Kasım 2026 Pazartesi, saat 23.59 olarak açıklandı. Üniversite, farklı kanallar üzerinden iletilen itirazların dikkate alınmayacağını belirtti.

AUZEF VİZE VE FİNAL SINAVI NOTLARI KAÇ PUAN ETKİLİYOR?

AUZEF'te ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınav ve dönem sonu sınavlarının ağırlıkları farklılık gösteriyor. Buna göre vize sınavının başarı notuna katkısı yüzde 30, bitirme veya bütünleme sınavının katkısı ise yüzde 70 olarak uygulanıyor.

Öğrencilerin dönem sonu başarı notu hesaplanırken her iki sınavdan alınan puanlar belirtilen oranlarda değerlendiriliyor. Bu nedenle vize sonuçlarının ardından öğrenciler, final sınavına yönelik hazırlıklarını da sürdürecek.