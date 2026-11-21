Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin NATO içindeki konumu, Orta Doğu'daki güvenlik tehditleri ve bölgesel ittifakların geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, NATO’nun Orta Doğu’daki tehditlere karşı Türkiye’ye yeterli güvence sağlamadığını vurguladı.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Mekke İttifakı mesajı: NATO bize yetmiyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin NATO içindeki konumunu, Orta Doğu'daki güvenlik tehditlerini ve bölgesel ittifakların geleceğini değerlendirerek, NATO'nun Orta Doğu'daki tehditlere karşı Türkiye'ye yeterli güvence sağlamadığını belirtti. Bakan Fidan, NATO'nun Avrupa odaklı güvenlik mimarisinin Türkiye'nin Orta Doğu'daki güvenliğini sağlamadığını vurguladı. Mekke İttifakı'nın, Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlama iradesinin bir sonucu olarak, bölge ülkelerinin ilk kez bir araya gelerek kurduğu bir güvenlik ittifakı olduğunu belirtti. Fidan, dünya siyasetindeki güç dengelerinin değiştiğini ve ülkelerin artık tek bir küresel gücün belirlediği politikalar yerine birebir menfaat üzerinden çalışmak istediğini ifade etti.

ORTA DOĞU’DAKİ GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMADI

Bakan Fidan, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin sorularını cevaplarken, Türkiye’nin bölgesel güvenlik politikası, NATO’nun rolü ve Mekke İttifakı’nın hedeflerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, “Türkiye NATO’nun önemli bir ülkesi fakat NATO’nun Avrupa’daki ortaya koyduğu güvenlik mimarisi bizim farklı stratejik havzalarda da uzantımız olduğu için bizim Orta Doğu’daki güvenliğimizi sağlamadı. Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerle biz yıllar boyu uğraştık. Yani bu tehditler tekrar tekrar ortaya çıkacak olan tehditler” dedi.

OSMANLI SONRASI BİR İLK

Mekke İttifakı’nın neden savunma ittifakı olarak şekillendirildiğine değinen Fidan, güvenlik ittifaklarının öncelikli amacının taraf ülkelerin birbirlerine yönelik tehdit oluşturmasını engellemek olduğunu belirtti. Bakan Fidan, Mekke İttifakı’nın bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlama iradesinin bir sonucu olduğunu kaydederek, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan sonra bölgede ulus devletlerin ortaya çıktığı dönemden bu yana ilk defa bölge ülkeleri, bir araya gelerek artık kendileri bir güvenlik ittifakı kuruyor” diye konuştu.

GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Dünya siyasetindeki güç dengelerinin değiştiğine işaret eden Bakan Fidan, ülkelerin artık tek bir küresel gücün belirlediği politikalar doğrultusunda hareket etmek istemediğini söyledi. Bölgesel sahiplenme anlayışını iki temel gelişmeyle açıklayan Hakan Fidan, “Bir, hegemon artık bu rolü oynamak istemiyor. Bir de yetkinleşmiş, özgürlük kavramını benimsemiş ülkeler hegemonla çalışmak istemiyor, yani hegemonun koyduğu bir şeyi yapmak istemiyor. Ülkeler, artık bire bir menfaat üzerinden çalışmak istiyor” dedi.

Fidan, Avrupa’dan Balkanlara, Kafkaslardan Afrika Boynuzu’na kadar herkesin kendi meselesini çözmesi gerektiğini vurgulayarak Türkiye’nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.