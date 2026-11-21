Açlık Oyunları Hasatta Gün Doğumu, vizyon takvimindeki yerini almasıyla birlikte serinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Suzanne Collins’in romanından beyaz perdeye aktarılan film, izleyicileri Katniss Everdeen’in hikâyesinden yıllar öncesine, Panem’in geçmişindeki önemli olaylardan biri olan 50. Açlık Oyunları’na götürüyor. İkinci Çeyrek Kıyamet olarak da bilinen bu oyunlarda genç Haymitch Abernathy’nin yaşadıkları, filmin merkezindeki hikayeyi oluşturuyor. Joseph Zada’nın Haymitch karakterine hayat verdiği yapımda, serinin önceki filmlerinden tanınan bazı karakterler de farklı dönemlerdeki halleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Francis Lawrence’ın yönettiği filmin oyuncu kadrosu, vizyon tarihi, gösterim seçenekleri, süresi ve yaş sınırı ise yapımla ilgili araştırılan başlıca konular arasında yer alıyor. Açlık Oyunları Hasatta Gün Doğumu hangi platformda, nereden izlenir? İşte ayrıntılar…

AÇLIK OYUNLARI HASATTA GÜN DOĞUMU FİLMİ ÇIKTI

Açlık Oyunları Hasatta Gün Doğumu filmi, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye'de ve dünya genelinde sinema salonlarında vizyona girdi. Suzanne Collins’in aynı adlı romanından uyarlanan yapım, Açlık Oyunları film serisinin altıncı halkası olarak izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini önceki Açlık Oyunları filmlerinden de tanınan Francis Lawrence’ın üstlendiği yapım, orijinal serideki olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Filmin hikâyesi, Panem'in acımasız düzeninde gerçekleştirilen 50. Açlık Oyunları'na, diğer adıyla İkinci Çeyrek Kıyamet'e odaklanıyor.

Hikâyenin merkezinde, ilerleyen yıllarda Katniss Everdeen'in mentoru olacak Haymitch Abernathy'nin gençliği bulunuyor. Genç Haymitch'in oyunlar sırasında karşılaştığı zorluklar, verdiği mücadele ve Panem'deki düzenin içinde yaşadıkları filmin temel anlatısını oluşturuyor. Yapım, serinin geçmişine uzanırken direnişin kökleri ve Panem'in yönetim anlayışı hakkında da yeni ayrıntılara yer veriyor. Böylece izleyiciler, önceki filmlerde tanıdıkları Haymitch karakterinin geçmişinde yaşanan olayları beyaz perdede takip edebiliyor.

AÇLIK OYUNLARI HASATTA GÜN DOĞUMU İZLE

Açlık Oyunları Hasatta Gün Doğumu filmini izlemek isteyenler, Türkiye'deki sinema salonlarının seanslarını kontrol edebiliyor. 20 Kasım 2026 itibarıyla vizyona giren yapım, şu anda yalnızca sinemalarda izlenebiliyor. Sinema zincirlerinin kendi internet siteleri üzerinden şehir ve salon seçimi yapılarak gösterim saatleri incelenebiliyor. Aynı kanallar üzerinden uygun seanslar için bilet satın almak da mümkün. Türkiye genelinde birçok sinema salonunda gösterime giren film için farklı seans seçenekleri bulunuyor.

Filmin gösterimleri IMAX dahil çeşitli formatlarda gerçekleştiriliyor. İzleyiciler, tercih ettikleri sinema salonuna göre Türkçe dublajlı veya Türkçe altyazılı seansları seçebiliyor. Ancak filmi Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, BluTV, tabii veya başka bir dijital yayın platformunda izlemek şu an için mümkün değil. Yapımın dijital platformlarda yayınlanacağına ilişkin resmi bir tarih de açıklanmış değil. Sinema filmlerinin ortalama 6-8 hafta vizyonda kaldığı bilgisi doğrultusunda Hasatta Gün Doğumu'nun gösterim süresinin de izleyici ilgisine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

AÇLIK OYUNLARI HASATTA GÜN DOĞUMU KAÇ SAAT, YAŞ SINIRI KAÇ

Açlık Oyunları Hasatta Gün Doğumu filminin toplam süresi 150 dakika olarak açıklandı. Başka bir ifadeyle yapım, 2 saat 30 dakika boyunca izleyiciyle buluşuyor. Panem evreninde geçen hikayede genç Haymitch Abernathy'nin 50. Açlık Oyunları'ndaki mücadelesi anlatılıyor. Film, orijinal serinin olaylarından 24 yıl öncesini ele aldığı için hikâyenin zaman çizelgesinde önceki yapımlardan farklı bir döneme odaklanıyor.

Filmin yaş sınırı ise 13 yaş ve üzeri olarak belirtildi. Bu nedenle sinema bileti almadan önce gösterim bilgilerinin ve yaş sınırlamasının kontrol edilmesi gerekiyor. Türkiye'deki salonlarda Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçenekleriyle izlenebilen yapım, IMAX dahil farklı gösterim formatlarında da seyirci karşısına çıkıyor. Seans saatleri, bilet ücretleri ve mevcut gösterim formatları sinema zincirlerinin internet siteleri ile bilet satış platformları üzerinden şehir ve salon bazında incelenebiliyor.

AÇLIK OYUNLARI HASATTA GÜN DOĞUMU OYUNCULARI

Filmin başrolünde genç Haymitch Abernathy karakterini canlandıran Joseph Zada bulunuyor. Haymitch'in hikayesinde önemli bir yere sahip olan Maysilee Donner karakterine Mckenna Grace hayat verirken Whitney Peak, Lenore Dove Baird rolüyle kadroda yer alıyor. Serinin önceki filmlerinde tanınan Effie Trinket karakterinin gençliğini Elle Fanning canlandırıyor. Başkan Coriolanus Snow karakterinde ise Ralph Fiennes izleyici karşısına çıkıyor. Bu isimlerin yanı sıra Jesse Plemons, Kieran Culkin ve Glenn Close da filmin oyuncu kadrosunda bulunuyor.

Yapımın diğer oyuncuları arasında Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr. ve Lili Taylor da yer alıyor. Maya Hawke Wiress, Kelvin Harrison Jr. Beetee Latier, Lili Taylor ise Mags karakterini canlandırıyor. Filmde ayrıca Açlık Oyunları'nın orijinal yapımlarından tanınan bazı oyuncular da bulunuyor. Jennifer Lawrence Katniss Everdeen, Josh Hutcherson Peeta Mellark ve Woody Harrelson ise yaşlı Haymitch Abernathy karakteriyle yapımda yer alıyor. Böylece yeni filmde hem hikâyenin merkezindeki genç karakterler hem de serinin önceki filmlerinden bilinen isimler aynı yapımda buluşuyor.