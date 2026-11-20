Türk sinemasının romantik-dram türündeki sevilen yapımları arasında yer alan Aşk Tesadüfleri Sever serisi, üçüncü filmiyle yeniden izleyicilerin karşısına çıktı. 20 Kasım 2026 tarihinde vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever 3, Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’ı başrollerinde buluşturuyor. İlk filmde Özgür karakterini canlandıran Mehmet Günsür, yeni yapımda da aynı karaktere hayat veriyor. 1960’ların Ankara’sından başlayarak farklı dönemlere uzanan hikâyede, birbirinden habersiz iki insanın geçmişleriyle kurduğu bağ anlatılıyor. Filmin konusu, oyuncuları, yönetmeni, vizyon tarihi ve sinema gösterimlerine ilişkin ayrıntılar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Aşk Tesadüfleri Sever 3 nereden izlenir? İşte detaylar…

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 VİZYONA GİRDİ

Aşk Tesadüfleri Sever 3, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki sinema salonlarında vizyona girdi. Romantik ve dram türlerini bir araya getiren yapım, serinin üçüncü filmi olarak izleyiciyle buluştu. İlk filmde Özgür karakterini canlandıran Mehmet Günsür, yeni filmde de aynı karakterle kamera karşısına geçti. Başrolde Günsür’e Devrim Özkan eşlik ederken oyuncu kadrosunda Belçim Bilgin, Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal ve Güler Ökten gibi isimler de bulunuyor.

Filmin yönetmenliğini İpek Sorak üstlenirken genel yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak yer alıyor. Senaryosu Funda Dündar tarafından yazılan yapım, farklı kuşakların hayatlarına dokunan bir hikayeyi merkezine alıyor. 1960'ların Ankara'sında başlayan olaylar, yıllar içerisinde farklı karakterlerin yaşamlarına uzanıyor. Geçmiş ile bugün arasında kurulan bağlantılar, filmin hikayesinin temelini oluşturuyor. Yaklaşık 123 dakikalık gösterim süresine sahip olan yapım, 20 Kasım itibarıyla Türkiye'deki birçok sinema salonunda gösterime başladı.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 İZLE

Aşk Tesadüfleri Sever 3'ü izlemek isteyenler, Türkiye genelindeki sinema salonlarının seans programlarını inceleyebilecek. Bulunulan il veya ilçeye göre sinema salonu seçilerek filmin hangi gün ve saatlerde gösterildiği öğrenilebiliyor. Seans bilgileri, sinema zincirlerinin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden takip edilebiliyor. Bilet satın almak isteyen izleyiciler de bu kanalları kullanarak kendilerine uygun salon ve gösterim saatini seçebiliyor.

Filmin sinema bilet fiyatları ise tercih edilen şehre, salona ve seansa göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle Aşk Tesadüfleri Sever 3 için bilet almak isteyenlerin ilgili sinema salonunun güncel seans ve fiyat bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Türkiye'nin birçok kentinde gösterime giren yapımın yaklaşık 2 saat 3 dakikalık süresi bulunuyor. İzleyiciler, bilet satış siteleri üzerinden salon bilgilerine ulaşarak gösterim programını inceleyebiliyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 HANGİ PLATFORMDA?

Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün dijital platformlardaki yayın durumu da filmi izlemek isteyenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yapım, vizyona girdiği 20 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, BluTV veya tabii gibi dijital yayın platformlarında bulunmuyor. Film için dijital platformlarda yayınlanacağına ilişkin resmi bir tarih de açıklanmış değil.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 NE ZAMANA KADAR SİNEMALARDA/VİZYONDA?

Sinema filmlerinin vizyon süresi, izleyicilerden gördüğü ilgiye göre değişebiliyor. Genel olarak filmlerin sinema salonlarındaki gösterim süresi ortalama 6 ila 8 hafta arasında değişiyor. Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün de sinema salonlarındaki gösterim süresinin izleyici ilgisine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor. Ancak filmin dijital platformlara ne zaman geleceği konusunda kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor. Netflix, Prime Video ve diğer dijital yayın servislerinde filmi izlemek isteyenlerin resmi yayın duyurularını takip etmesi gerekiyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 KAÇ DK KAÇ SAAT, KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün toplam gösterim süresi 123 dakika olarak açıklandı. Başka bir ifadeyle film, 2 saat 3 dakika sürüyor. Romantik-dram türündeki yapım, yaklaşık iki saatlik süresi boyunca farklı kuşakların hayatlarını birbirine bağlayan olayları anlatıyor. Filmde geçmişte yaşananların yıllar sonra farklı insanların hayatlarında nasıl karşılık bulduğu işleniyor.

Yapımın yaş sınırı ise 6 yaş ve üzeri olarak belirtiliyor. Buna göre film, 6 yaşından büyük izleyiciler için uygun bulunuyor. Sinemaya gitmeden önce gösterim süresini ve yaş sınırlamasını dikkate almak isteyenler, bilet satın alacakları sinema salonunun seans bilgilerini inceleyebiliyor.