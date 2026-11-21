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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Kasım 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Pazar günü hava yurt genelinde yağışlı geçecek. Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak, diğer bölgelerde sağanak bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. O iller şöyle:
Artvin, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Ardahan, Osmaniye.
Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Hatay kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İşte bölgelere göre illerimizde beklenen hava durumunun ayrıntıları...
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 14°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 17°C
Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu