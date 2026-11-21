Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Kasım 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Pazar günü hava yurt genelinde yağışlı geçecek. Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak, diğer bölgelerde sağanak bekleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 21 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji 21 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken 21 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen 21 il için sarı kodlu alarm yayımladı. Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın çeşitli bölgelerde güneyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.

YURT GENELİNDE SAĞANAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

21 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. O iller şöyle:

Artvin, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Ardahan, Osmaniye.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Hatay kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İşte bölgelere göre illerimizde beklenen hava durumunun ayrıntıları...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 17°C

Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MARDİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu