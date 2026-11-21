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İstanbul
Pendik’te eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 52 yaşındaki K.A., eşiyle ilgili konuşma amacıyla baldızı 41 yaşındaki M.A.'nın çalıştığı dükkana geldi. Tartışmanın bir anda büyümesi üzerine M.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Baldızının polisi aradığı gören şahıs, silahını çekerek baldızını vurdu. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahsa silahını bırakmasına yönelik uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan şahıs, polise ateş açtı.
Şüpheli, polis ekiplerince etkisiz getirilirken yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.