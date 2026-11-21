Pendik’te eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 52 yaşındaki K.A., eşiyle ilgili konuşma amacıyla baldızı 41 yaşındaki M.A.'nın çalıştığı dükkana geldi. Tartışmanın bir anda büyümesi üzerine M.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Baldızının polisi aradığı gören şahıs, silahını çekerek baldızını vurdu. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

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HABERİN ÖZETİ Pendik’te kan donduran kadın cinayeti: Yardım için polisi arayan baldızını kurşun yağmuruna tuttu Pendik'te eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen K.A., tartıştığı baldızı M.A.'yı silahla vurarak öldürdükten sonra polisle girdiği çatışmada yaralanıp hastanede hayatını kaybetti. 52 yaşındaki K.A., konuşmak için 41 yaşındaki baldızı M.A.'nın çalıştığı dükkana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine polisi arayan baldızını gören şahıs, silahını çekerek M.A.'yı vurdu ve ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin 'silahı bırak' uyarısını dikkate almayan şüpheli, polise ateş açtı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şüpheli, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bölgede güvenlik önlemleri alınarak olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

POLİSE DE ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahsa silahını bırakmasına yönelik uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan şahıs, polise ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli, polis ekiplerince etkisiz getirilirken yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.