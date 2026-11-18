Dün saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde Ferhat Yamen, iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklerken otomobilinin yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Yamen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

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HABERİN ÖZETİ Eyüpsultan’daki silahlı saldırının faili belli oldu: Saldırgan kulüp başkanı çıktı Eyüpsultan'da otomobilinde kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğrayan Ferhat Yamen hayatını kaybederken, saldırganın Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu tespit edildi. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ferhat Yamen, iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı ve yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğunu belirledi. İkili arasında bir dükkan satışından dolayı anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi. Polis ekiplerinin Halil F.'yi yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu tespit edildi. İddiaya göre ikili arasında bir dükkan satışındaki anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. Halil F.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor