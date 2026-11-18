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İstanbul
Dün saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde Ferhat Yamen, iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklerken otomobilinin yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Yamen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu tespit edildi. İddiaya göre ikili arasında bir dükkan satışındaki anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. Halil F.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor