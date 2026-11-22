Son dönemde konut kiralarında yaşanan artış, ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getirdi. Yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle birçok kişi mahkemelik oldu. Adalet Bakanlığının 2025 yılı verilerine göre; yargıya intikal eden dosyaların sayısı 216 bin 800’e ulaştı.

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HABERİN ÖZETİ Kiraya sigorta teminatı: Ev sahipleri gelirini güvenceye alıyor Kira anlaşmazlıkları nedeniyle açılan dava sayısının artması üzerine ev sahipleri, kira gelirlerini güvence altına almak için kira sigortasına yönelmeye başladı. Adalet Bakanlığının 2025 yılı verilerine göre kira ve tahliye konularında yargıya intikal eden dosya sayısı 216 bin 800’e ulaştı. Kira güvence sigortası; ödenmeyen kiraları, avukatlık ve dava masraflarını, icra takip giderlerini, ödenmeyen aidat ve faturaları poliçe kapsamına göre karşılayabiliyor. Bazı sigorta ürünlerinde kira ödemeleri 12 aya kadar karşılanabilirken, senelik sigorta fiyatları 3 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor. Sigorta şirketleri poliçe düzenlemeden önce kiracının ödeme gücünü ve risk durumunu incelemeden geçirebiliyor. Kira güvence sigortası maddi kayıpları azaltsa da kiracının tahliye edilme sürecini hızlandırmıyor veya tahliyeyi otomatik olarak sağlamıyor.

EV SAHİPLERİ GELİRİNE GÜVENCE ARIYOR

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; bu dosyaların 95 bin 217’si kira, 82 bin 222’si kiralananın tahliyesi, 39 bin 361’i ise icra yoluyla tahliye başlığında kayıtlara geçti. Kiracıların ödeme güçlüğü çekmesi ve tahliye süreçlerinin uzaması, kira gelirine güvenerek bütçe yapan ev sahiplerini yeni tedbirler almaya itiyor.

KİRAYA 'SİGORTA' KALKANI

Bir konut satın alarak kira geliri elde etmeyi planlayan vatandaşlar için artık yalnızca evin fiyatı, konumu ve getireceği kira önemli değil. Kiracının ödemelerini aksatması, biriken kira borcunun tahsil edilememesi ve tahliye davalarının uzaması, mülk sahiplerinin hesaplarını değiştiriyor.

Özellikle kira gelirini konut kredisi taksitini ödemek, emekli maaşını desteklemek veya günlük hayat giderlerini karşılamak için kullanan ev sahipleri, birkaç aylık kira kaybının bile bütçelerinde ciddi açık oluşturabileceğini düşünüyor. Bu sebeple gayrimenkul yatırımı yapanlar, depozitonun ötesinde kira gelirini sigorta yoluyla güvence altına almaya yöneliyor.

ZARAR VE MASRAFLARIN TAMAMINI KARŞILIYOR

Kira güvence sigortasına yönelik talebin arttığını belirten sigorta acenteleri, özellikle kira gelirini geçim giderleri, kredi taksitleri veya aidat ödemeleri için kullanan mülk sahiplerinin bu ürüne ilgi gösterdiğini ifade ediyor. Poliçenin kapsamına göre kiracının ödemediği kira bedelleri belirli süre ve limitler dâhilinde karşılanırken avukatlık ve dava masrafları, icra takip giderleri, ödenmeyen aidat ve faturalar da güvenceye alınabiliyor.

Bazı ürünlerde kira ödemesinin 12 aya kadar karşılanması mümkün oluyor. Kira güvence sigortasının bedeli ise aylık kira tutarına, teminat limitine, sigorta süresine ve kiracının risk değerlendirmesine göre değişiyor. Fiyatlar dairenin durumu, büyüklüğü ve bulunduğu şehir gibi faktörlere bağlı olarak senelik 3 bin lira ile 10 bin lira aralığında seyrediyor.

SİGORTA YAPMADAN ÖNCE KİRACIYA İNCELEME

Kira teminat sistemlerinde yalnızca evin özellikleri değil, kiracının ödeme gücü ve risk durumu da önem taşıyor. Bazı uygulamalarda kiracı, sigorta şirketinin değerlendirmesinden geçiriliyor ve uygun bulunan kişiler için poliçe düzenleniyor.

Böylece ev sahipleri kiracı seçiminde yalnızca kira bedeline değil, düzenli ödeme yapabilme kapasitesine de dikkat ediyor. Bu yaklaşım, gayrimenkul sektöründe kiracı değerlendirmesini de yeni bir aşamaya taşıyor.

SİGORTA KİRACININ EVİ BOŞALTMA SÜRECİNİ HIZLANDIRMIYOR

Kira güvence sigortası, ev sahibinin tahsil edemediği kira gelirini ve poliçede belirtilen hukuki giderleri karşılayarak maddi kaybı azaltıyor. Ancak sigorta yaptırılması, kiracının tahliyesini otomatik olarak sağlamıyor veya mahkeme sürecini hızlandırmıyor. Kiracının evden çıkarılması için yasal tahliye prosedürlerinin işletilmesi gerekiyor.

Dolayısıyla ev sahibi, kira gelirini sigortalatsa bile tahliye sürecinin zaman ve hukuki takip gerektiren yükümlülüklerinden kurtulamıyor. Sigortanın ödediği tutarlar da poliçedeki teminat limitleriyle sınırlı kalıyor.