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İstanbul
Endeksa'nın Ekim 2026 konut piyasası verilerine göre İstanbul genelinde ortalama yıllık kira getirisi yüzde 8,07 olarak ölçülürken, ilçeler arasındaki amortisman farkı 16 yıla ulaştı. Esenyurt ve Güngören yüzde 10,18'lik kira getirisiyle ilk sıraya yerleşip yatırımı 10 yılda geri döndürürken, Beykoz'da geri dönüş süresi 26 yıla kadar çıktı.
İşte İstanbul'da kira getirisi en yüksek ve düşük ilçeler...
Konut yatırımcısının en yakından takip ettiği İstanbul'da hem metrekare satış fiyatları hem de kira getirileri ilçeden ilçeye keskin bir ayrışma gösteriyor. Ekim 2026 itibarıyla mega kentte 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli 46 bin 790 TL seviyesine çıkarken, şehir genelindeki ortalama yıllık kira getirisi yüzde 8,07 olarak hesaplandı.
Kira geliri odaklı konut yatırımlarında en yüksek yıllık getiri yüzde 10,18 ile Esenyurt ve Güngören'de kaydedildi. Satış fiyatlarına oranla yüksek kira gelirinin öne çıktığı bu ilçelerde konut yatırımının geri dönüş (amortisman) süresi 10 yıla kadar geriledi.
Listede öne çıkan diğer ilçeler ve geri dönüş süreleri şöyle sıralandı:
Metrekare satış fiyatlarının zirve yaptığı ilçelerde ise yıllık kira getirisi oranları daha düşük kaldı. 140 bin 205 TL'lik metrekare satış fiyatına sahip Beykoz'da yıllık kira getirisi yüzde 3,85 ile listenin son sırasında yer alırken, amortisman süresi 26 yıl olarak hesaplandı.
Diğer yüksek fiyatlı ilçelerdeki tablo ise şu şekilde oluştu:
Ekim 2026 rakamlarına göre İstanbul'da en yüksek metrekare satış fiyatı 187 bin 841 TL ile Beşiktaş'ta görülürken, en düşük metrekare fiyatı 36 bin 386 TL ile Esenyurt'ta kaydedildi. Böylece iki ilçe arasındaki metrekare birim fiyat farkı 151 bin TL'nin üzerine çıktı.
Veriler, metrekare satış fiyatının düşük olduğu her ilçede kira getirisinin aynı oranda yüksek olmadığını da gösterdi. Örneğin Arnavutköy'de 52 bin 119 TL'lik metrekare fiyatına karşılık yıllık kira getirisi yüzde 7,27'de kalırken, Silivri'de 51 bin 963 TL'lik metrekare fiyatıyla yıllık getiri yüzde 6,86 olarak hesaplandı. Uzmanlar, konut yatırımı yaparken amortisman süresinin yanı sıra binanın yaşı, doluluk oranı, bakım giderleri ve bölgenin değer artış potansiyelinin de mutlaka hesaba katılması gerektiğini vurguluyor.