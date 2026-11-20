LÜKS VE MERKEZİ İLÇELERDE GERİ DÖNÜŞ 26 YILA KADAR ÇIKIYOR

Metrekare satış fiyatlarının zirve yaptığı ilçelerde ise yıllık kira getirisi oranları daha düşük kaldı. 140 bin 205 TL'lik metrekare satış fiyatına sahip Beykoz'da yıllık kira getirisi yüzde 3,85 ile listenin son sırasında yer alırken, amortisman süresi 26 yıl olarak hesaplandı.

Diğer yüksek fiyatlı ilçelerdeki tablo ise şu şekilde oluştu: