İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış soğuk hava dalgası ve kar beklentilerini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun büyük kesimine ve İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek kar beklentisiyle ilgili A Haber’e açıklamalarda bulundu. Bu kış genel olarak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını kaydeden Adil Tek, megakentte etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verdi.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN OLACAK?

Adil Tek, A Haber yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Çok yakın zamanda İstanbul için kar yağışı beklenmiyor. Geçen seneye benzer bir kış bizi bekliyor. Geçen sene İstanbul'da kış çok sert geçmedi.

1 Ocak 2026'da zeminde bir parça kar tutmuştu. Benzer bir tablo bu sene İstanbul için geçerli olacak gibi gözüküyor. Ama arada sert ve soğuk hava girebilir o da İstanbul'da kar yağışı yapabilir.

Genel olarak sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bu da kar yağışı olasılığını azaltıyor.

BOLU’DA KAR YAĞIŞI OLABİLİR

Bu hafta ve önümüzdeki haftanın biraz daha soğuk geçmesi bekleniyor. İstanbul için kar yağışı beklentimiz yok ama Marmara'nın doğusu özellikle Bolu civarı kar yağışı olabilir.

İstanbul için Aralık sonuna kadar kar yağışı ihtimali zayıf gözüküyor. Ocak ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir tablo var. Ocak ayında bir ya da iki tane sert hava girişi sırasında kar yağışı zeminde tutabilir."