İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbulluları bir kez daha uyardı. Günlerdir 18-20 derece aralığındaki sıcaklıklar nedeniyle bahardan kalma günler yaşayan İstanbul’da hava aniden değişecek. Bir gecede sıcaklık 11 derece birden düşecek. İşte ayrıntılar…

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HABERİN ÖZETİ İstanbul’da hava tepetaklak oluyor! AKOM tarih verip uyardı: Sıcaklık bir gecede 11 derece birden düşecek AKOM'un uyarısına göre İstanbul'da günlerdir süren bahar havası, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte yerini ani bir sıcaklık düşüşüne bırakacak. İstanbul'da hava sıcaklığı bir gecede 11 derece birden düşüş gösterecektir. Pazartesi akşamına kadar aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Pazartesi günü 20 derece civarında olan sıcaklık, salı günü 11 dereceye kadar gerileyecektir. Hafta boyunca İstanbul'da görülecek en yüksek sıcaklığın 13 derece olması tahmin edilmektedir. 23 Kasım Pazartesi günü lodos fırtınası ve akşam yağmur beklenirken, 24 Kasım Salı günü sıcaklık en düşük 6, en yüksek 9 derece olacaktır.

BALKANLAR ÜZERİNDEN SERİN HAVA GELİYOR

AKOM tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre İstanbul’da Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili olmaya devam ederken bölgede Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı havanın giriş yapması bekleniyor.

BAHAR HAVASI PAZARTESİ AKŞAMI BİTİYOR

Aynı zamanda yapılan açıklamada yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgede etkili olması beklenen sistemler nedeni ile aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların 17-20 derece aralığında seyredeceği belirtildi.

SICAKLIKLAR BİR GECEDE 11 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İstanbul'da Pazartesi akşam saatlerine kadar devam eden bahar havası yağmurun kendini göstermesiyle sona erecek. Pazartesi 20 derece olan hava sıcaklığı salı gününe gelindiğinde 11 dereceye düşecek. Hava bir gecede 11 derece birden soğurken, hafta boyunca görülecek en yüksek sıcaklığın 13 derece olması bekleniyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

23 Kasım 2026 Pazartesi: Lodos fırtınası, akşam yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 12, en yüksek 20 derece.

24 Kasım 2026 Salı: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 6, en yüksek 9 derece.

25 Kasım 2026 Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 4, en yüksek 10 derece.

26 Kasım 2026 Perşembe: Parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 4, en yüksek 12 derece.

27 Kasım 2026 Cuma: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 5, en yüksek 12 derece.

28 Kasım 2026 Cumartesi: Parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 8, en yüksek 13 derece.