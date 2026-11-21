Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel programında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva'nın sorularına cevap verdi.

Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'yle ilgili planı hakkında konuşarak Tel Aviv yönetiminin Dürzileri bahane ederek Suriye'ye bir harekat senaryosunu düşündüğünü belirtti. Bakan Fidan, "Bu senaryo sadece Suriye ile sınırlı kalmaz, uluslararası aktörlerin buraya ciddi bakması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DE BİR DÜRZİ KABİLESİ İSRAİL TARAFINDAN DESTEKLENİYOR"

Bakan Fidan, konuyla ilgili şu cümleleri sarf etti:

"Sorun İsrail'in bölgedeki temel niyetini Suriye'de uygulama sorunu. Güçlü komşular görmek istemiyor. Sorunlar içerisinde, parçalanmışlıklar içerisinde komşular görmek istiyor.

Suriye'nin güneyinde biliyorsunuz Dürziler var. Bu Dürziler de üç tane büyük kabileye ayrılmış durumda Suriye'nin içerisinde. Bunlardan iki tanesi gerçekten Suriye hükümetinin yanında ve anti-İsrail ama bir tanesi İsrail tarafından destekleniyor Hatta haftalık silah ve mühimmatla götürülüyor onlara helikopterle taşınıyor.

"SURİYE ORDUSUNA KARŞI PROVOKASYON ARAYIŞI PEŞİNDELER"

Bunlar Suriye ordusuna karşı bir provokasyon arayışı peşindeler ve İsrail ordusunun da bunu bahane bilerek Suriye'ye yönelik bir harekata girişme senaryosu var. Biz bunu hem bölgedeki müttefiklerimizde Hem Amerikalılara Avrupalılara söylüyoruz. Bakın böyle bir senaryo var. Bu senaryo sadece Suriye ile sınırlı kalmaz. Bu artık yine bir çatışmayı beraberinde yine bir ton sıkıntıyı, belirsizliği getirir. Şimdi buraya tabii uluslararası sistemin bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Uluslararası aktörlerin ciddi bakması gerekiyor. Bölgesel aktörlerin ciddi bakması gerekiyor. Suriye hükümeti bu konuya yeterince ciddi şekilde eğitiyor."