Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor...



Gülden Kalecik Demirtaş’ın moderatörlüğünde, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva soruyor, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan cevaplıyor...

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, TGRT Haber'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yayının moderatörlüğünü Gülden Kalecik Demirtaş yaptı. Yayında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva sorular sordu. Bakan Fidan, gelen soruları yanıtladı.

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ÇİN’DEKİ ÜÇLÜ ZİRVE KÜRESEL RİSKLERİ NE YÖNDE ETKİLEDİ?

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:

"Şimdi Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği platformu marjında 3 liderin bir araya gelmesi önemli. Biliyorsunuz; ulus devletler sistemi içerisinde yaşıyoruz. Bunun için de ekonomik güç, siyasi güç, teknolojik güç, toplumsal güç gibi birçok güç faktörünün sürekli evrildiği, sürekli çeşitlendiği bir sistem içerisindeyiz. Burada tabi ki şu anda 200'e yakın ulus devlet var, BM'ye kayıtlı. Bunların 140 civarında olan normal fonksiyonlu bir devlet olarak kabul etsek, 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra kurulmuş. Sadece 55 kayıtlı devlet için geçerli olan bir hegemon sisteminin artık bugün için çok fazla işe yaramadığını da görüyoruz.

Malumunuz özellikle Trump yönetimiyle beraber Amerikan devleti var olan küresel stratejisini yeniden gözden geçirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren taşıdığı bir takım rolleri değiştirme kararı aldı. Bu Avrupa güvenliği, Asya Pasifik'teki pozisyon, işte batı yarım küre gibi çok değişik alanları içerdiği gibi teknolojik rekabet ve ekonomik rekabet alanlarında da çok yeni ve ciddi kararlılıklar ortaya koyuyor. Biliyorsunuz Amerika geleneksel olarak müttefikleriyle beraber hareket eden bir durumdaydı ve buradaki müttefiklerin tabii sabit sayıda olması orada o müttefikler aslında bir istikrar getiriyordu.

Müttefiklerin dışında olduğu coğrafyada olay farklı olabiliyordu ama müttefiklik kümesinin içerisinde olanlar biraz daha böyle kendilerini sabit bir ortamda buluyordu ki soğuk savaş sonrası oluşan dünyada aslında özellikle Amerika'nın müttefik şemsiyesi altında bulunan AB, Asya Pasifik'teki Japon ya Kore gibi ülkeler olmak üzere bunların hepsi çok fazla bir değişiklik hissetmeden otomatik pilotta güvenlik politikalarını ve küresel politikalarını yürüttüler.

İlk önce Amerika politikası ve sloganı vardı ve burada ittifaklarla olan ilişkilerini gözden geçirdiler ve dediler ki yükün tamamını biz taşımayalım. İlk önce NATO ortamında bu savunma yükünün paylaşılması konusunda ciddi bir argüman getirirler. Bu tabii NATO ülkeleri tarafından da satın alındı. Ama aslında bu argüman dile getirilirken sadece bir yük paylaşımında eşitlenme değil, sorumluluk ve duygudaşlıkta da aslında bir kayış olduğunu görüyorduk. Yani Amerika geleneksel olarak Avrupa güvenliğinden artık kendini sorumlu hisseder bir görünüş içerisine girmemeye başladı.

MÜZAKERE EDİLMESİ VE GÖZ GÖZE BAKMALARI ÖNEMLİ

Şimdi, tabii ki Çin'in son 20 yılda özellikle ortaya koyduğu ekonomik ve teknolojik gelişim, buna paralel olarak ortaya koyduğu askeri yetenekler, Çin'i artık Amerika'yla rekabet eden bir küresel aktör haline getirdi. Rusya'nın da tabii çok ciddi nükleer bir gücü var. Amerika'dan sonra ikinci nükleer güce sahip bir ülke. Ekonomik kaynakları da var. Bu kadar yok edici savaşa rağmen duruyor. Şimdi bu üç ülkenin bir araya gelip belli başlı konuları konuşması önemli. Gerçekten neden önemli? Bir defa var olan krizlere çözüm bulmada çok etkili bir yaklaşım olmasa da daha kötüye gideceğine ilişkin bir rol niyetinde, beyanında bulunmuyorlar. En azından bir araya geliyorlar diyorlar ki, var olanı daha kötü yapmayacağız, daha iyi nasıl yapılabilir diye bir konuşuyorlar. Çünkü daha iyi yapılabilmesi için gerçekten menfaatlerin birleşmesi gerekiyor, çıkarların birleşmesi gerekiyor.

Dediğim gibi yani sorunlar çözülemese de daha kötüye gitmesini önleme açısından bu türden güçlerin, nükleer güçlerin bir araya gelip belli konuları konuşması, müzakere etmesi, göz göze bakması fevkalade önemli.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ KRİZ

Taraflar arasında gidip gelen mesajlar var, belli talepler var. Bugün yine arabuluculuk yapan arkadaşlardan biriyle Katar Başbakanımız ile konuştuk. İnşallah başarıya ulaşır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bir Amerika-İran anlaşması sadece Boğaz'ın, Hürmüz Boğaz'ın açılması için önemli değil. Aslında küresel finansal krizin biraz daha geriletilmesi manasında önemli. Bakın Avrupa'da birçok arkadaşla oturup kalkıyoruz. Bakan arkadaşlar, gerekli işleri gerekli yer bakanlıklara göre yapan başbakanlar, devlet başkanları, insanların çok fazla dillendiremedikleri ama taşımakta gerçekten zorlandıkları çok ağır ekonomik yükler var.

CAATSA, F-35, S400 SÜRECİ

Yani ABD ile esas itibariyle biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Trump arasında gerçekten liderler diplomasisinin örnek olabileceği çok ciddi ilişki var. Bu konuda aslında kamuoyunun gündemine gelen gelmeyen birçok konu yönetildi. Çözümlenen hususlar oldu. Özellikle Amerika'nın Suriye'den ve Irak'tan çekilmesi bizim terörsüz bölge projemiz açısından da hayati derecede merkezde olan bir konuydu. Suriye'deki istikrarın gündeme getirilmesi ve devam ettirmesi yine Türkiye'nin hem güvenliği hem bölgesel istikrar arasından inanılmaz derece olumluydu.

"KONU BİTMELİ KAPANMALI"

Yani Sayın Trump, Sayın Erdoğan bir araya geldiklerinde bu konu bitmeli, kapatmalı, çıkmalı gündemimizden. Çünkü kimse bir anlam veremiyor. Bu aslında Amerika'nın işine yarayan bir politika da değil.

TÜRKİYE'NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINDAKİ STRATEJİSİ

Cumhurbaşkanımızın yıllardır ortaya koyduğu bir dış politika vizyonu var. Orada Mekke Savunma İttifakı, Bölgesel Dörtlü, Gazze 8'li grubu, yani bunlar kriz başladı andan itibaren, bunlar daha önce olmayan şeyler. Ya işbirliği yoluyla az da olsa çok da olsa yol kat edilebiliyor. Asıl olan işbirliği yapmak.

Şimdi her birine yönelik bir stratejik vizyon ve mekanizma geliştirmeniz gerekiyor. İkincisi, artık Türkiye'nin bir kapasitesi var, bölgesel sorunlara sahip çıkmak için. Üçüncüsü, sahip olduğunuz güç sizi sorumlu hale getiriyor bölgenizde. Yani bir de proaktif davranmanız lazım.



Bizim hem siyaset hem pratik açısından baktığımız zaman devlet yönetimi açısından dengede götürmemiz gereken konular var. Yani dış politika çok kolaylıkla hamasetin konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu kadar kritik ve stratejik bir alanda siz aslında duygusal yönetim ile iş yapabiliyorsunuz ve bu krize götürebiliyor.

TÜKİYE'Yİ SINIRLARIN ÖTESİNDE NE BEKLİYOR?





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