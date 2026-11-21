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UYGULAMALAR
İstanbul
Samsunspor, Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada sahaya anlamlı bir sosyal sorumluluk adımıyla çıktı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen kırmızı-beyazlı futbolcular, sırt numaralarının üzerinde "2446" ifadesinin yer aldığı özel formalarla taraftarın karşısına geçti.
Karşılaşmada dikkat çeken "2446" rakamı, sıradan bir detay olmanın ötesinde güçlü bir anlam taşıyor. Kırmızı-beyazlı futbolcuların sırtlarında yer alan bu sayı, Samsunspor'un Mor Forma Projesi'ni başlattığı günden bu yana cinayete kurban giden 2 bin 446 kadını simgeliyor.
Samsunspor, Galatasaray maçındaki bu özel uygulamayla kadına yönelik şiddete karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı ve konuya bir kez daha dikkat çekmeyi amaçladı.