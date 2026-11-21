Samsunspor, Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada sahaya anlamlı bir sosyal sorumluluk adımıyla çıktı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen kırmızı-beyazlı futbolcular, sırt numaralarının üzerinde "2446" ifadesinin yer aldığı özel formalarla taraftarın karşısına geçti.

FORMALARDAKİ "2446" SAYISININ ANLAMI

Karşılaşmada dikkat çeken "2446" rakamı, sıradan bir detay olmanın ötesinde güçlü bir anlam taşıyor. Kırmızı-beyazlı futbolcuların sırtlarında yer alan bu sayı, Samsunspor'un Mor Forma Projesi'ni başlattığı günden bu yana cinayete kurban giden 2 bin 446 kadını simgeliyor.

Samsunspor, Galatasaray maçındaki bu özel uygulamayla kadına yönelik şiddete karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı ve konuya bir kez daha dikkat çekmeyi amaçladı.