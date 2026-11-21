Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, eksik bölgelere yapılacak takviyelerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan isimlerin durumu da yakından takip ediliyor.

Sezon başında kadroya katılan Romelu Lukaku'nun eski kulübü Anderlecht'e dönebileceği ya da kariyerine ABD'de devam edebileceği konuşulurken, hücum hattındaki bir diğer kilit isim olan Vedat Muriqi için İspanya'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

VALENCİA KİRALAMA FORMÜLÜNÜ MASAYA KOYDU

İspanyol basınından El Gol Digital'in aktardığı bilgilere göre La Liga temsilcisi Valencia, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek adına Vedat Muriqi'i listenin ilk sırasına yazdı. İspanyol ekibinin, tecrübeli santrforu kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.

Ancak bu transferin gerçekleşmesinin kolay görünmediği vurgulanıyor. Valencia yönetiminin, Muriqi'i İstanbul'dan ayrılmaya ikna edebilmesi için yoğun bir mesai harcaması ve Kosovalı golcünün de transfer konusunda kulübüne baskı yapması gerektiği ifade ediliyor. Valencia Sportif Direktörü Braulio Vázquez'in ise bu transferi bitirmek adına tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

LİSTEDE İKİ YILDIZ ALTERNATİF DAHA BULUNUYOR

Önceliğini Vedat Muriqi'e veren Valencia cephesi, olası bir olumsuz duruma karşı B planını da hazır tutuyor. İspanyol kulübünün forvet adayları arasında, bonservisi Roma'da bulunan ve Bologna'da kiralık olarak forma giyen Artem Dovbyk ile Tottenham'ın Brezilyalı golcüsü Richarlison da yer alıyor.

BU SEZONKİ SKORER KİMLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon istikrarlı bir grafik çizen 31 yaşındaki Vedat Muriqi, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 18 resmi karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımının hücum yükünü sırtlayan isimlerin başında yer aldı.