Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün saat 16.00'da Samsunspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı camiada en çok merak edilen konuların başında, sakatlıktan yeni çıkan Uğurcan Çakır'ın kalede olup olmayacağı geliyor.

UĞURCAN ÇAKIR OYNAMAK İSTİYOR

Elde edilen bilgilere göre Uğurcan Çakır, Samsunspor mücadelesi öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede milli kalecinin, bugünkü maçta görev almak ve eldivenleri giymek istediği yönünde talepte bulunduğu belirtildi.

TEKNİK HEYET RİSK ALMAK İSTEMİYOR

Buna karşın Okan Buruk ve teknik heyetin karşılaşma öncesi temkinli davrandığı ifade edildi. Deneyimli file bekçisinin durumunun yakından takip edildiği ve en ufak bir şüphe bulunması halinde oyuncunun riske edilmeyeceği kaydedildi. Okan Buruk'un Uğurcan Çakır ile ilgili nihai kararını maçtan hemen önce vereceği aktarıldı.