Sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla kısa sürede hücum hattının en önemli parçalarından biri haline geldi.

Özellikle son haftalarda yakaladığı çıkışla hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi sahnesinde fark oluşturan genç futbolcu, hücumun farklı bölgelerinde oynayabilmesi sayesinde teknik heyetin elini ciddi şekilde rahatlattı.

Batrakov'un yükselen grafiği, kıtanın önde gelen kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı. Avrupa'nın büyük kulüplerinin 21 yaşındaki yıldız için takibi sıklaştırması üzerine Galatasaray yönetimi, oyuncunun değerini korumak adına vakit kaybetmeden aksiyon alma kararı aldı.

55 MİLYON EURO YETERSİZ BULUNDU: HEDEF 70 MİLYON EURO

Mevcut sözleşmede yer alan 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini güncel piyasa ve potansiyel açısından yetersiz gören sarı-kırmızılı kurmaylar, bu rakamı 70 milyon euro seviyesine yükseltmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili kritik temasların ise önümüzdeki hafta başlayacağı öğrenildi. Aleksey Batrakov'un menajerinin İstanbul'a gelmesi beklenirken, yapılacak görüşmede yalnızca serbest kalma maddesinin güncellenmeyeceği; genç oyuncunun maaşında ve sözleşme şartlarında da iyileştirmeye gidileceği kaydedildi.

ARA TRANSFERDE TEKLİFLERE TAM KİLİT

Galatasaray yönetimi, formunu sürdürmesi halinde Batrakov'un piyasa değerinin daha da yukarı çıkacağını öngörüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, ocak ayındaki ara transfer döneminde genç yıldız için gelecek tüm tekliflere kapıyı tamamen kapatacağı ifade edildi.