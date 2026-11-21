Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Marco Asensio cephesinde sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yaşadığı diz sakatlığının ardından operasyon geçiren 30 yaşındaki futbolcunun geri dönüş süresine ilişkin dikkat çeken bir ihtimal gündeme geldi.

KIRMIZI IŞIK TEDAVİSİ TAKVİMİ ÖNE ÇEKEBİLİR

Daha önce tedavi sürecinde şubat ayına kadar takıma katılması beklenmeyen İspanyol yıldız için sahalara daha erken dönme seçeneği doğdu. Elde edilen bilgilere göre Asensio’ya kırmızı ışık tedavisi uygulanıyor ve deneyimli oyuncunun iki ila dört hafta daha erken dönebileceği ifade edildi.

SEZON KARNESİ VE SON DURUM

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkan Marco Asensio, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Sarı-lacivertlilerde gözler şimdi tecrübeli futbolcunun tedavi sürecindeki seyre çevrildi.