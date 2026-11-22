Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı adam, eşini tüfekle vurup öldürdükten sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi.

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HABERİN ÖZETİ Antalya'da aile faciası: Eşini vurup intihar etti Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir yaşlı adam, eşini tüfekle vurarak öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti. Olay, Bakılar Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Hasan Ergün (66), eşi Fatma Ergün’ü (57) silahla vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Olayı fark eden bir komşunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak bulunan Hasan Ergün ve eşi Fatma Ergün, kaldırıldıkları Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Bakılar Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana gedi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ergün (66), eşi Fatma Ergün’ü (57) silahla vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Olayı fark eden bir komşunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI OLARAK BULUNDULAR

Yaralı olarak bulunan Hasan Ergün ve eşi Fatma Ergün, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hasan Ergün ve eşi Fatma Ergün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.