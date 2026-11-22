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İstanbul
Antalya'da akşam saatlerinde kaldırımda yaşanan yol verme tartışması cinayete dönüştü. Motosikletli 2 şüpheliyle tartışan bir öğretmen, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu can verdi.
Korkunç olay, dün akşam saat 20.40 sıralarında Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle kaldırımdan geçerek karşıya geçmek isteyen 2 kişi ile karşılarına çıkan Yasin Demir (42) ve arkadaşı arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, karın ve boyun bölgesinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin motosikletle olay yerinden kaçtığını belirledi. Yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.Ö. (24) ve K.G.'nin (20) üniversite öğrencisi oldukları öğrenildi.
İki şüpheli cinayetin ardından saklandıkları ikamette yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde, motosikletle kaldırımdan kısa yoldan karşıya geçmek istedikleri sırada Yasin Demir ve arkadaşıyla karşılaştıklarını, yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söyledikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Yasin Demir'in, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Demir'in cenazesinin pazar günü memleketi Erzincan'a götürülerek burada toprağa verileceği bildirildi.