Antalya'da akşam saatlerinde kaldırımda yaşanan yol verme tartışması cinayete dönüştü. Motosikletli 2 şüpheliyle tartışan bir öğretmen, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu can verdi.

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HABERİN ÖZETİ Alanya'da yol verme tartışmasında cinayet: Öğretmen bıçaklanarak öldürüldü Antalya'da motosikletle kaldırımdan geçmek isteyen kişilerle yol verme tartışması yaşayan Türkçe öğretmeni Yasin Demir, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde motosikletle kaldırımdan geçmek isteyen 2 kişi ile Yasin Demir ve arkadaşı arasında çıkan tartışmayla başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karın ve boyun bölgesinden bıçaklanan 42 yaşındaki Yasin Demir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay yerinden motosikletle kaçan şüphelilerin üniversite öğrencisi H.Ö. (24) ve K.G. (20) olduğu tespit edildi ve şüpheliler saklandıkları ikamette yakalandı. 100. Yıl Ortaokulu'nda görev yapan Türkçe öğretmeni Yasin Demir'in cenazesinin memleketi Erzincan'da toprağa verileceği bildirildi.

MOTOSİKLETLE KALDIRIMDAN GİDİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Korkunç olay, dün akşam saat 20.40 sıralarında Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle kaldırımdan geçerek karşıya geçmek isteyen 2 kişi ile karşılarına çıkan Yasin Demir (42) ve arkadaşı arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

ÖĞRETMEN KARNINDAN VE BOYNUNDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, karın ve boyun bölgesinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLILARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin motosikletle olay yerinden kaçtığını belirledi. Yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.Ö. (24) ve K.G.'nin (20) üniversite öğrencisi oldukları öğrenildi.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

İki şüpheli cinayetin ardından saklandıkları ikamette yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde, motosikletle kaldırımdan kısa yoldan karşıya geçmek istedikleri sırada Yasin Demir ve arkadaşıyla karşılaştıklarını, yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söyledikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ERZİNCAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Yasin Demir'in, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Demir'in cenazesinin pazar günü memleketi Erzincan'a götürülerek burada toprağa verileceği bildirildi.