Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hüseyin Yabacı'nın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Temmuz'da vefat ettiği hatırlatıldı. Bunun ardından Hüseyin Yabacı'nın oğlu Muhittin Yabacı'nın, babasının ölümüyle ilgili Sevim Yabacı'dan şikayetçi olması üzerine Kargı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ifadeleri yer aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çorum’da kan donduran cinayet! Eşinin ağzına ve burnuna böcek ilacı sıkarak öldürdü: Adli Tıp raporu yalanını ortaya çıkardı Çorum'da eşi Hüseyin Yabacı'yı böcek ilacıyla zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen Sevim Yabacı hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hüseyin Yabacı, 9 Temmuz'da kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Oğlu Muhittin Yabacı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan eşi Sevim Yabacı suçlamaları reddetti. Sevim Yabacı'nın 112 ihbarında eşinin eve alkollü geldiğini ve ağzına sinek ilacı sıktığını iddia etmesine karşın, adli tıp raporunda maktulün kanında alkol bulunmadığı tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunda Hüseyin Yabacı'nın böcek ilacı zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi. Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek sanık Sevim Yabacı'nın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

KOCAM ALKOLLÜYDÜ DEDİ AMA MAKTÜLÜN KANINDA ALKOL ÇIKMADI

Gözaltına alınan Sevim Yabacı, sorgusunda suçlamaları reddederek, eşi Hüseyin Yabacı ile hiçbir sorunlarının olmadığını, olay günü eşinin eve düşmüş şekilde sarhoş geldiğini, kendisini yıkayarak yatırdığını, evde uzandığı esnada tavuklara bakmak için bahçeye çıktığını, geri döndüğünde eşinin çekyatta yatar vaziyette nefes almakta zorlandığını gördüğünü, ambulansı aradığını anlattı.

Sevim Yabacı'nın olay günü 112'yi arayarak, "Eşim eve alkollü geldi, ağzına sinek ilacı sıkmış" şeklinde ihbarda bulunduğu da iddianamede yer aldı.

BÖCEK İLACI ZEHİRLENMESİ SONUCU ÖLDÜ

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesince düzenlenen raporda Hüseyin Yabacı'nın kanında alkol bulunmadığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. İhtisas Daire Kurulunun incelemesinde ise Yabacı'nın ölümünün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği yönündeki raporu da iddianameye girdi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma kapsamında "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianamenin 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından mahkemece tensip zaptı yazılarak, sanığın tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Sanık Sevim Yabacı, mahkemece belirlenen gün ve saatte ilk kez hakim karşısına çıkacak.