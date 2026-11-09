Güllü cinayetinde yeni gelişme! Tuğyan Ülkem Gülter için tahliye hamlesi: O sözün sahibi kim?

İstinaf dilekçesinde özellikle olay gecesine ait kamera kayıtlarında duyulan "Hadi görüşürüz" sözü dikkat çekti. Savunma, söz konusu ifadenin Güllü'ye ait olabileceğini ileri sürerken, davanın önemli tanıklarından Sultan Nur Ulu'nun farklı aşamalarda verdiği ifadeler arasındaki çelişkilere de dikkat çekti. Dilekçede, mahkûmiyet kararının yeniden değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

GÜLLÜ CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME

Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yeni bir hukuki sürece taşındı.

Gülter'in avukatı Merve Uçanok, 6 Kasım tarihli dilekçesiyle istinaf başvurusunda bulunarak yerel mahkemenin kararının kaldırılmasını istedi. Savunma makamı, müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Dilekçede, mahkûmiyet kararının büyük ölçüde tanık Sultan Nur Ulu'nun anlatımları ile Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından hazırlanan 10 Ekim 2025 tarihli rapora dayandırıldığı belirtildi.

KAYGAN ZEMİN TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Savunma, olay yerinden alınan svap örneklerinde kayganlaştırıcı bir madde tespit edilmemesinin, olay sırasında zeminin kaygan olmadığı anlamına gelmeyeceğini savundu. Dilekçede, olay günü hazırlanan ölü muayene ve otopsi tutanağında pencere önündeki zeminin kaygan olduğuna ilişkin kayıt bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca olay yerine gelen polislerin kamera kayıtlarına yansıyan konuşmalarında da zeminin kayganlığından bahsettiği öne sürüldü. Savunma tarafı, bu hususların mahkeme tarafından yeterince değerlendirilmediğini iddia etti.

3,53 PROMİL ALKOL VE İLAÇ ETKİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İstinaf başvurusunda Güllü'nün olay sırasında 3,53 promil alkollü olduğu ve kanında bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu bilgisine de yer verildi. Savunma, alkol ile ilaçların birlikte kullanılmasının denge, koordinasyon ve algı üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini ileri sürdü. Ayrıca Güllü'nün geçmişte alkollü olduğu sırada evinde düştüğüne ilişkin sağlık kayıtlarının bulunduğu iddia edildi. Bu nedenle olayın gerçekleşme koşullarının uzmanlar tarafından yeniden incelenmesi gerektiği savunuldu.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SÖZÜNÜ KİM SÖYLEDİ?

Davanın en dikkat çeken başlıklarından biri de olay gecesine ait kamera kayıtlarında duyulan "Hadi görüşürüz" ifadesi oldu. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, Güllü'yü uzun yıllardır tanıyan Çiğdem Emir'in bu sesin Güllü'ye ait olabileceği yönünde görüş bildirdiğini belirtti. Kolluk tarafından gerçekleştirilen ses incelemesinde de benzer bir değerlendirme yapıldığı iddia edildi.

Öte yandan 16 Haziran 2026 tarihli İstanbul Teknik Üniversitesi raporunda sesin kime ait olduğunun kesin biçimde belirlenemediği hatırlatıldı. Savunma, ses kayıtlarının Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi yönündeki taleplerinin mahkeme tarafından reddedilmesinin savunma hakkını kısıtladığını ileri sürdü.

SAVUNMANIN TALEPLERİ NEDEN KARŞILANMADI?

İstinaf dilekçesinde, yerel mahkemenin bazı önemli araştırma taleplerini kabul etmediği de öne sürüldü.

Savunma makamı tarafından yapılması istenen incelemeler arasında şu başlıklar yer aldı:

• Güllü'nün kanındaki alkol ve ilaçların etkilerine ilişkin uzman raporu hazırlanması.

• Kamera kayıtlarındaki "Hadi görüşürüz" sözünün kime ait olduğunun belirlenmesi.

• Otopsi bulgularındaki izlerin, düşme öncesindeki vücut pozisyonu açısından incelenmesi.

• Zeminin kaygan olduğunu belirten polislerin tanık olarak dinlenmesi.

Avukat Uçanok, bu taleplerin karşılanmamasının kararın eksik incelemeye dayandığını gösterdiğini savundu.

SULTAN NUR ULU'NUN İFADELERİ MERCEK ALTINDA

İstinaf başvurusundaki bir diğer önemli itiraz ise tanık Sultan Nur Ulu'nun ifadeleriyle ilgili oldu. Dilekçede, Ulu'nun soruşturmanın ilk dönemlerinde verdiği ifadeler ile gözaltına alındıktan sonraki anlatımları arasında ciddi farklılıklar bulunduğu iddia edildi. Savunma, tanığın ilk ifadelerinde Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini aşağı attığına ilişkin herhangi bir anlatımda bulunmadığını vurguladı.

Ayrıca Ulu'nun daha sonraki ifadesini değiştirmesinin, gözaltı sürecinde yaşadığı baskı ve özgürlüğünü kaybetme korkusundan kaynaklanmış olabileceği ileri sürüldü. Savunma, tanık beyanlarındaki bu farklılıkların mahkûmiyet kararında yeterince dikkate alınmadığını iddia ederek dosyanın yeniden değerlendirilmesini istedi.

GÖZLER İSTİNAF MAHKEMESİNDE

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatının başvurusu, Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni bir hukuki aşamayı başlattı. Savunma, kararın bozulmasını, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep ederken, istinaf incelemesinden çıkacak karar merakla bekleniyor.