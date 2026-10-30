Annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in, skandallarına bir yenisi daha eklendi. Gülter, son günlerde özellikle geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde halay çektiği anlara ait olduğu öne sürülen görüntülerle dikkatleri üzerine çekmişti. Tuğyan Ülkem Gülter'in hemşire olarak çalıştığı hastanede yaptığı uygulamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Halay görüntülerinin ardından Gülter'in, temizlik görevlilerine canlı hasta üzerinde kalp masajı eğitimi verdiği ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter'in, eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu görüntüler magazin gündeminde geniş yankı buldu. Konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de idari inceleme yürüttüğü öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Güllü'nün kızı Tuğyan'ın skandalları bitmiyor! Halay görüntülerinden sonra kalp masajı ortaya çıktı Annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in, hemşire olarak çalıştığı hastanedeki uygulamaları nedeniyle yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter'in, geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde halay çektiği görüntüler daha önce gündeme gelmişti. Son olarak Gülter'in, temizlik görevlilerine canlı hasta üzerinde kalp masajı eğitimi verdiği iddiaları ve buna dair görüntüler ortaya çıktı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu görüntüler ve suç duyurusu üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili idari inceleme başlattı. Eski nişanlısının iddiaları arasında, bazı hastalara uyumaları için iğne yapıldığı ve yoğun bakımda ölen hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği de bulunuyor.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN SKANDALLARINA BİR YENİSİ EKLENDİ!

Annesi ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in, geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde oynadığı anlara ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıkmıştı. Hakkında bu kez de geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanedeki uygulamalar nedeniyle soruşturma başlatılan Güler, skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, geçmişte Yalova'da faaliyet gösteren özel bir hastanede görev yaptığı döneme ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun, hastanedeki uygulamalara ilişkin suç duyurusunda bulunduğu ve bazı görüntüleri savcılığa teslim ettiği öğrenilmişti.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Gülter'in eski nişanlısının başvurusunda, bazı hastalara uyumaları amacıyla iğne yapıldığı, temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmanın öğretildiği ve yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği yönünde iddiaların bulunduğu öğrenilmişti.

CANLI HASTAYA KALP MASAJI YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu görüntülere Günaydın ulaştı. Ortaya çıkan görüntülerde Gülter'in yoğun bakım ünitesinde, yaşam mücadelesi veren bir kadın hastaya kalp masajı yaptığı görüldü. Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu kayıtlardaki müdahalenin, herhangi bir tıbbi gereklilik bulunmadan yapıldığı iddia edildi.

Diğer yandan Tuğyan Ülkem Gülter'in bu müdahaleyi, hastanedeki temizlik görevlilerine kalp masajı yapmayı öğretmek amacıyla gerçekleştirdiği öne sürüldü. Kervan Eminoğlu, suç duyurusunda Gülter'in gecenin saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla bazı hastalara uyumaları için iğne yaptığını da iddia etti. Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma tüm hızıyla sürerken skandallara bir yenisi daha eklendi.

İddiaların doğruluğunun yürütülecek incelemeler sonucunda netlik kazanması beklenirken, dosyada en dikkat çeken başlıklarından biri de yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiası oldu. Gülter hakkında ortaya atılan iddiaların kanıtlanabilmesi için için hastaların sağlık kayıtları, ölüm saatlerine ilişkin belgeler ve mevcut görüntülerin inceleneceği öğrenildi.

Tuğyan Ülkem Gülter'in, hastanede görev yaptığı döneme ait olduğu belirtilen kayıtlarda bir mesai arkadaşıyla halay çektiği görüntüler de geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de idari inceleme sürecini başlattığı öğrenildi.