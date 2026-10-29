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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 21:58

Şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şok görüntüler: Yoğun bakımda halay çektiği anlar gündemde

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesindeki görüntüleri ortaya çıktı. Eski nişanlısının suç duyurusunda bulunduğu skandal iddialar üzerine adli ve idari soruşturma sürüyor.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 21:58

Güllü adıyla tanınan şarkıcı 'un kızı hakkında, geçmişte 'da faaliyet gösteren özel bir hastanede görev yaptığı döneme ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Gülter'in eski nişanlısı 'nun, hastanedeki uygulamalara ilişkin suç duyurusunda bulunduğu ve bazı görüntüleri savcılığa teslim ettiği öğrenilmişti.
Gülter'in yoğun bakım ünitesinde bulunduğu sırada oynadığı anlara ait olduğu belirtilen video yeniden gündeme geldi. Görüntülerin hangi tarihte çekildiği ve olayın hangi şartlarda gerçekleştiğine ilişkin ise henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şok görüntüler: Yoğun bakımda halay çektiği anlar gündemde

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şok görüntüler: Yoğun bakımda halay çektiği anlar gündemde

Gülter'in eski nişanlısının başvurusunda, bazı hastalara uyumaları amacıyla iğne yapıldığı, temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmanın öğretildiği ve yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği yönünde iddiaların bulunduğu öğrenilmişti.
Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
#yalova
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Gül Tut
#Kervan Eminoğlu
#Yalova İl Sağlık Müdürlüğü
#Gündem
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