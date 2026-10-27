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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:40

Güllü’nün katili Tuğyan hakkında kan donduran iddia: "Kendi rahatı için hastaları iğneyle uyutuyordu"

Şarkıcı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, yürütülen soruşturma kapsamında ünlü ismin kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini öldürdüğü tespit edildi. Müebbet hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu kan donduran iddialarla gündeme geldi. Güllü’nün kızı Tuğyan’ın hemşirelik yaptığı dönemde hastalara eziyet ettiğini iddia eden Eminoğlu, elindeki görüntülerle savcılığa başvurdu.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Güllü’nün katili Tuğyan hakkında kan donduran iddia:
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:40
Güllü’nün katili Tuğyan hakkında kan donduran iddia: "Kendi rahatı için hastaları iğneyle uyutuyordu"

Arabesk müziğinin ünlü ismi 26 Eylül 2025 tarihinde ’taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şoke eden bu ölümün ardından yürütülen soruşturmada Güllü’nün öz kızı tarafından camdan itilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan genç kadın bu defa da eski nişanlısının suçlamalarıyla gündeme geldi.

HABERİN ÖZETİ

Güllü’nün katili Tuğyan hakkında kan donduran iddia: "Kendi rahatı için hastaları iğneyle uyutuyordu"

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Güllü'yü camdan iterek öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında eski nişanlısı Kervan Eminoğlu tarafından çeşitli iddialar öne sürüldü.
Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından itilerek öldürüldü.
Eski nişanlı Kervan Eminoğlu, Gülter'in yoğun bakımda hastalar varken bir arkadaşıyla halay çektiği görüntüleri savcılığa teslim ettiğini söyledi.
Eminoğlu, Gülter'in gece rahat etmek amacıyla ses çıkaran hastalar uyusun diye onlara iğne yaptığını iddia etti.
Gülter'in yoğun bakımdaki hastalarla alay ettiği ve temizlik görevlilerine hastalar üzerinden kalp masajı öğrettiği öne sürüldü.
Eminoğlu, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiğini iddia ederek konunun araştırılmasını istedi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

 

Güllü’nün katili Tuğyan hakkında kan donduran iddia: "Kendi rahatı için hastaları iğneyle uyutuyordu"

YOĞUN BAKIMDA HASTALARIN ARASINDA HALAY

Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı , Gülter hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Eminoğlu'nun savcılığa teslim ettiğini söylediği görüntülerde, yoğun bakımda hastalar bulunduğu sırada Gülter'in bir arkadaşıyla halay çektiği iddia edildi.

Görüntülerin içeriğine ilişkin konuşan eski nişanlı Eminoğlu, hastaların rahatının ve bakımının hiçe sayıldığını ifade etti.

 

Güllü’nün katili Tuğyan hakkında kan donduran iddia: "Kendi rahatı için hastaları iğneyle uyutuyordu"

"KENDİ RAHATI İÇİN HASTALAR UYUSUN DİYE İĞNE YAPIYORDU"

Gülter hakkında öne sürülen bir iddia ise kan dondurucu cinsten. Eminoğlu, eski nişanlısı Gülter’in rahat etmek için gece saatlerinde ses çıkaran hastalara uyumaları için iğne yaptığını iddia etti.

Eminoğlu, "Kendi rahat olsun diye geceleri onlara iğne vuruyor, uyusunlar diye. Sigara içiyor, aşağıya gidiyor." İfadelerini kullandı.

Güllü’nün katili Tuğyan hakkında kan donduran iddia: "Kendi rahatı için hastaları iğneyle uyutuyordu"

"TEMİZLİKÇİYE HASTALAR ÜZERİNDEN KALP MASAJI ÖĞRETTİ"

Eminoğlu’nun akıl almaz iddialarının ardından Eminoğlu, Gülter'in yoğun bakımda yatan hastalara kalp masajı yapar gibi davranarak alay ettiği ve temizlik görevlilerine hastalar üzerinden kalp masajı öğrettiği de var.

Görüntülerdeki davranışlara tepki gösteren eski nişanlı "Görüntülerde çok kötü şeyler var, insanlara eziyet veriyor. Temizlikçiyi getiriyor mesela, kalp masajını ona öğretiyor." şeklinde konuştu.

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN ÖLÜM SAATLERİYLE OYNADI"

Hemen her cümlesinde yeni skandal iddiaya imza atan Eminoğlu, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiğini de öne sürdü ve bu konunun araştırılmasını istedi.

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#güllü
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#Tuğyan Ülkem Gülter
#çınarcık
#Kervan Eminoğlu
#Gündem
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