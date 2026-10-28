Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in hastalara eziyet ettiği iddialarına soruşturma

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İstanbul
Yalova'da ünlü şarkıcı Güllü'yü evinin penceresinden atarak ölümüne neden olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le ilgili kan donduran yeni iddialar gündeme geldi.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanede hastalara eziyet ettiği iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ve bazı görüntüleri savcılığa teslim ettiği öğrenildi.
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddiaların gündeme gelmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek incelemelerin sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında iddiaların araştırıldığı öğrenildi.
İddiaların, Tuğyan Ülkem Gülter'in özel hastanede hemşire olarak görev yaptığı döneme ilişkin olduğu belirtildi. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa yaptığı başvuruda, Gülter'in gece saatlerinde bazı hastalara uyumaları amacıyla iğne yaptığı öne sürüldü. Gülter’in hastanede mesai arkadaşıyla halay çektiği iddia edildi.
Suç duyurusunda ayrıca, hastane temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiği ve yoğun bakımda tedavi gören hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddialarının yer aldığı öğrenildi.
Başvuruda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının da bulunduğu belirtildi.