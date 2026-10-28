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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 08:53
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 08:53

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in hastalara eziyet ettiği iddialarına soruşturma

Ünlü şarkıcı Güllü'yü pencereden atarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Tuğyan Ülkem Gülter'in hemşire olarak çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiaları üzerine savcılık harekete geçti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in hastalara eziyet ettiği iddialarına soruşturma
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 08:53
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 08:53

Yalova'da ünlü şarkıcı Güllü'yü evinin penceresinden atarak ölümüne neden olan kızı 'le ilgili kan donduran yeni iddialar gündeme geldi.

HABERİN ÖZETİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in hastalara eziyet ettiği iddialarına soruşturma

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, geçmişte hemşirelik yaptığı özel hastanede hastalara eziyet ettiği iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak bazı görüntüleri teslim etti.
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, özel sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan personelin uygulamalarına yönelik iddialar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Gülter'in gece saatlerinde bazı hastalara uyumaları amacıyla iğne yaptığı ve hastanede mesai arkadaşıyla halay çektiği iddia edildi.
Suç duyurusunda; temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiği ve yoğun bakımdaki hastalara uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiaları yer aldı.
Yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği öne sürüldü.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanede hastalara eziyet ettiği iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ESKİ NİŞANLISI DELİLLERİ SAVCILIĞA VERDİ

Gülter'in eski nişanlısı 'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ve bazı görüntüleri savcılığa teslim ettiği öğrenildi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in hastalara eziyet ettiği iddialarına soruşturma

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddiaların gündeme gelmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek incelemelerin sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında iddiaların araştırıldığı öğrenildi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in hastalara eziyet ettiği iddialarına soruşturma

KAN DONDURAN İDDİALAR

İddiaların, Tuğyan Ülkem Gülter'in özel hastanede hemşire olarak görev yaptığı döneme ilişkin olduğu belirtildi. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa yaptığı başvuruda, Gülter'in gece saatlerinde bazı hastalara uyumaları amacıyla iğne yaptığı öne sürüldü. Gülter’in hastanede mesai arkadaşıyla halay çektiği iddia edildi.

Suç duyurusunda ayrıca, hastane temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiği ve yoğun bakımda tedavi gören hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddialarının yer aldığı öğrenildi.

Başvuruda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının da bulunduğu belirtildi.

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ETİKETLER
#güllü
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı
#Kervan Eminoğlu
#Yalova İl Sağlık Müdürlüğü
#Gündem
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