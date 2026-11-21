Bursa'nın Gemlik ilçesinde 22 Ekim 2026'da meydana gelen olayda, bir telefon mağazasında çalışan 4 aylık hamile Berna A., B.U. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. İddiaya göre, sabah saatlerinde mağazadan cep telefonu satın alan B.U., öğleden sonra yeniden iş yerine gelerek ürünü iade etmek ve parasını geri almak istedi. Talebinin kabul edilmemesi üzerine öfkelenen şüpheli, mağazadan ayrıldıktan sonra dışarı çıkan Berna A.'ya bıçakla saldırdı.

YARALI KADIN BANKAYA SIĞINDI

Saldırıda yaralanan hamile kadın, yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Berna A., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Plastik Cerrahi servisinde tedavi altına alınan kadının yüzünde çizikler oluştuğu, kendisinin ve 4 aylık bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından suç aleti bıçakla yakalanan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen B.U.'nun savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Şüpheli, mağazada kendisine birikmiş bonus parasını kullanabileceğinin söylendiğini, hesabına para aktarılmasını kabul ettiğini ancak herhangi bir telefon satın almadığını iddia etti. Telefonuna gelen mesajların ardından müşteri hizmetlerini aradığını anlatan B.U., adına iki cep telefonu satışı gerçekleştirildiğini ve toplam 70 bin TL kredi kullandırıldığını öğrendiğini öne sürdü.

"BIÇAKLA VURDUĞUM ANLARI HATIRLAMIYORUM"

Söz konusu işlemleri iptal ettirmek ve borcunu sildirmek amacıyla ertesi gün mağazaya gittiğini belirten şüpheli, yanında korkutmak amacıyla bir döner bıçağı ile ekmek bıçağı götürdüğünü söyledi. Mağaza çalışanlarıyla tartışma yaşadığını kabul eden B.U., hamile Berna A.'ya döner bıçağıyla saldırdığı anları hatırlamadığını savundu.

"DAHA ÇOK KAN GÖRMEK İSTİYORUM"

Psikolojik ilaçlar kullandığını ve zaman zaman halüsinasyon gördüğünü anlatan şüpheli, "Ben kan gördüğüm zaman kan beni çekiyor, daha çok kan görmek istiyorum. Halisünasyon görüyorum. Yanıma bazen gölgeler geliyor, ben onlarla konuşuyorum" dedi.

Kadına zarar vermek amacıyla mağazaya gitmediğini savunan şüpheli, olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti. Şüphelinin avukatı Sedat Gülen ise müvekkilinin cezai ehliyetinin tespit edilmesi gerektiğini belirterek bu yönde inceleme yapılmasını talep etti.