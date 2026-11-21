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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 12. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Süper Lig'de 12. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 19'ar puanı bulunan takımlar Kocaelispor ile Fenerbahçe, Kocaeli'de kozlarını paylaşıyor.
Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Yeşil-siyahlılar, sahasında oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Kocaelispor, ligde 13 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Kocaelispor, son maçında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 6 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, ligde 29 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Fenerbahçe, son maçında deplasmanda karşılaştığı Arca Çorum FK'yi 5-0 yendi.
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas, Sissoho, Berkan Kutlu, Tayfur Bingöl, Agyei, Baku, Aye
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Lukaku
Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.