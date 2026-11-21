Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 12. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, 19'ar puanı bulunan Kocaelispor ile Fenerbahçe, Kocaeli'de karşılaşıyor. Kocaelispor, 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kocaelispor son maçında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe son maçında Arca Çorum FK'yı 5-0 yendi. Metinde muhtemel 11'ler de belirtilmiştir.

Süper Lig'de 12. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 19'ar puanı bulunan takımlar Kocaelispor ile Fenerbahçe, Kocaeli'de kozlarını paylaşıyor.

KOCAELİSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Yeşil-siyahlılar, sahasında oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Kocaelispor, ligde 13 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Kocaelispor, son maçında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 6 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, ligde 29 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Fenerbahçe, son maçında deplasmanda karşılaştığı Arca Çorum FK'yi 5-0 yendi.

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas, Sissoho, Berkan Kutlu, Tayfur Bingöl, Agyei, Baku, Aye

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Lukaku

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE CANLI MAÇ ANLATIMI

Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.