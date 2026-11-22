Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun, bir zincir marketin 'Hep Ucuz' sloganıyla yayımladığı reklamları mercek altına aldığını belirtti.

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HABERİN ÖZETİ 'Hep Ucuz' sloganı pahalıya patladı! Yanıltıcı reklam yapan zincir markete milyonluk ceza Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 'Hep Ucuz' sloganıyla yanıltıcı reklamlar yayımlayan bir zincir markete 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası ve reklam durdurma kararı verdi. Bakanlığın 7 zincir markette yaptığı temel tüketim ürünleri incelemesinde, marketin tüm ürünlerinin sürekli ucuz olduğuna dair bulguya ulaşılamadı. Şirketin yaklaşık 500 ürün ve 10 marketi kapsayan karşılaştırma iddialarının da 'Hep Ucuz' sloganını doğrulamadığı belirlendi. Daha önce durdurma kararı verilmesine rağmen reklamların sosyal medya hesabında yayımlanmaya devam ettiği tespit edildi. Reklam Kurulu, reklamların yanıltıcı ve tüketicinin fiyat algısını bozucu nitelikte olduğuna hükmetti. İlgili zincir markete 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulandı ve reklamların durdurulması kararlaştırıldı.

Yapılan incelemelerde, 'Hep Ucuz' ifadesinin tüketicide marketteki tüm ürünlerin her zaman ucuz olduğu yönünde bir algı oluşturduğu ancak bu iddiayı doğrulayacak yeterli bilgi ve belge sunulamadığının tespit edildiğini kaydeden Bekir Kaplan şu ifadeleri kullandı:

TEMEL TÜKETİM ÜRÜNLERİ DENETLENDİ

"Bakanlığımız tarafından 7 zincir markette gerçekleştirilen fiyat karşılaştırmalarında; süt, çay, un, pirinç, ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması, bebek bezi ve deterjan gibi temel tüketim ürünleri incelendi. Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu marketin tüm ürünlerinin sürekli ucuz olduğunu ortaya koyan bir bulguya ulaşılamadı.

'HEP UCUZ' İDDİASI YANILTICI

Şirketin daha sonra yaklaşık 500 temel tüketim ürünü üzerinden ve 10 zincir marketi kapsayan karşılaştırmalar yaptığını belirtmesine rağmen, bu çalışmaların da 'Hep Ucuz' iddiasını doğrulamadığı belirlendi. Üstelik daha önce reklamları durdurma kararı verilmesine rağmen, söz konusu reklamların sosyal medya hesabında yayımlanmaya devam ettiği tespit edildi.

1 MİLYON 83 BİN 706 LİRA CEZA

Reklam Kurulu tarafından yanıltıcı ve tüketicinin fiyat algısını bozucu nitelikte değerlendirilen reklamlar nedeniyle ilgili zincir markete 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklamlarla mücadele edilmesi ve adil piyasa koşullarının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."