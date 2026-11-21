İzmit'teki Orhan Camii'ne sabah namazını kılmak için gelen bir kişi, aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aracıyla mal indirmek için aynı noktaya gelmek isteyen başka bir şahıs ise park edilen araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı. Bir süre araç sahibinin gelmesini bekleyen şahıs, öfkesine hakim olamadı.

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HABERİN ÖZETİ Sabah namazından çıkan vatandaşı tehdit etti: Ne cuması bitiyor ne kandili! Sakın haftaya gelme İzmit'teki Orhan Camii önünde aracını park edip namaza giden bir kişi, aracını bekleyen ve mal indiremediğini söyleyen şahsın fiziki ve sözlü saldırısına uğradı. İzmit'teki Orhan Camii'ne sabah namazı için gelen bir kişi aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Mal indirmek için gelen ve park edilen araç yüzünden beklemek zorunda kalan şahıs, namazdan dönen araç sahibinin boğazına sarıldı. Saldırgan şahıs, kendisinden 'Hakkını helal et, namazdaydım' diyerek özür dileyen sürücüyü tehdit etti. Şahıs dubaları yere fırlatarak cami hocasına yönelik küfürlü ifadeler kullandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"HAKKINI HELAL ET NAMAZDAYDIM"

Araç sahibinin gelmesi üzerine şahıs, ona parmak sallayarak boğazına sarıldı. Saldırgan, kendisinden özür dileyen kişinin "Hakkını helal et, namazdaydım" demesine rağmen tepki göstermeye devam etti.

"45 SENEDİR NE CUMASI BİTİYOR NE KANDİLİ"

Şahsın, "Helal melal yok. Haftaya bu camiye gelme. Bir saat mal indirmek için bekliyorum, işe gideceğim. Seni de vururum, arabanı da kırarım. Bıktım sizden. 45 senedir ne cuması bitiyor ne kandili ne Ramazan'ı. Başka cami mi yok? Haftaya buraya gelme. Plakanı aldım" ifadelerini kullandı.

DUBALARI YERE FIRLATTI

Öfkeli şahıs ardından dubaları alarak yere fırlattı. Çevrede bulunan kişilere de "Hocayı çağırın" diyen şahsın, cami hocasına yönelik küfürlü ifadeler kullandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.