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İstanbul
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Yeni Parti'nin TBMM'deki Süreç İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararını eleştiren Bahçeli, Özel'i sert sözlerle hedef aldı.
Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP lideri Bahçeli’nin, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla konuya ilişkin kendisine bir değerlendirme yaptığını söyledi.
Özgür Özel'in devlet adabının yanı sıra, toplumun ve siyasetin gerçekliklerinden kopuk halde hareket ettiğini belirten Devlet Bahçeli, "Tavsiyelerimizi dinlemeyerek 103 yıllık CHP’yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye’yi böldürtmeyiz." ifadelerini kullandı.
MHP lideri, "Kendisine verilen suflelerle, Türk milletini politik ajandasındaki yönlendirmeler çerçevesinde provoke etmeye devam eden 'ergen devrimciliği', Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmaz." dedi.