Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Yeni Parti'nin TBMM'deki Süreç İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararını eleştiren Bahçeli, Özel'i sert sözlerle hedef aldı.

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HABERİN ÖZETİ Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e tepki: CHP'yi böldünüz, Türkiye'yi böldürtmeyiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti'nin TBMM'deki Süreç İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararı nedeniyle Genel Başkan Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Bahçeli'nin değerlendirmesi, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla gazeteci Sinan Burhan'a aktarıldı. Bahçeli, Özel'in devlet adabından, toplumun ve siyasetin gerçekliklerinden kopuk hareket ettiğini savundu. Bahçeli, Özel'e hitaben "Tavsiyelerimizi dinlemeyerek 103 yıllık CHP’yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye’yi böldürtmeyiz" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Özel'in tavrını "ergen devrimciliği" olarak nitelendirerek, bu durumun Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmadığını belirtti.

Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP lideri Bahçeli’nin, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla konuya ilişkin kendisine bir değerlendirme yaptığını söyledi.

"CHP'Yİ BÖLDÜNÜZ, TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ"

Özgür Özel'in devlet adabının yanı sıra, toplumun ve siyasetin gerçekliklerinden kopuk halde hareket ettiğini belirten Devlet Bahçeli, "Tavsiyelerimizi dinlemeyerek 103 yıllık CHP’yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye’yi böldürtmeyiz." ifadelerini kullandı.

'ERGEN DEVRİMCİLİĞİ' ELEŞTİRİSİ

MHP lideri, "Kendisine verilen suflelerle, Türk milletini politik ajandasındaki yönlendirmeler çerçevesinde provoke etmeye devam eden 'ergen devrimciliği', Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmaz." dedi.