TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çözüm süreci kapsamında Meclis'te kurulacak olan Süreç İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini açıkladı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın tepki gösterdiği karara ilişkin dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

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HABERİN ÖZETİ DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Özgür Özel'e çağrı: Barışın yanında olun DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye süreci ve Yeni Parti'ye yönelik beklentilerini açıklayarak barış ve demokrasi mücadelesinin birlikte yürütülmesi çağrısında bulundu. Bakırhan, Kürtlerin masada kandırılacağını düşünenlerin hayal gördüğünü belirtti. Barışın menzilinin demokrasi olduğunu vurgulayan Bakırhan, demokrasi istemeyenlerin barışta olamayacağını söyledi. Yeni Parti'nin bu işin içinde, etkileyen ve yönlendiren temel bir aktör rolü oynamasını beklediklerini dile getirdi. Bakırhan, kimseyi kimsenin yanına çağırmadıklarını, barış zemininde olduklarını ve Yeni Parti'nin de barışın yanında olmasını istediklerini ifade etti. Sayın Özgür Özel'in, Yeni Parti'nin kararını gözden geçirmesi gerektiğini savundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Burada konuşan Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"SADECE BARIŞ SÜRECİ OLDUĞUNU DÜŞÜNEN VARSA HAYAL GÖRÜYOR"

"Kürtler masada kandırılır, başka bir siyasetin aracı olur gibi düşünenler varsa ya da bunun sadece bir barış süreci olduğunu düşünenler varsa hayal görüyorlar. Menzil, demokrasi ve eşit yurttaşlıktır ama biz 'Barışın menzili demokrasidir' dememize rağmen bazı dostlarımız, demokrasi istememize rağmen, menzilini belirtmemize rağmen 'Biz barışta yokuz' diyorlar. Barışta olmayan demokrasiye nasıl kavuşur? Çok bilemedim."

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRI: GELİN, BARIŞIN YANINDA DURALIM

Tuncer Bakırhan, Yeni Partiye yönelik beklentilerini de anlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni Parti'nin yapması gereken bu işin dışında değil aksine içinde olan, etkileyen, yönlendiren temel bir aktör rolü oynamaktır. Bizim beklentimiz budur. Hiç kimse, bizim kimseyi kimsenin yanına çağırdığımızı söylemesin çünkü biz kimsenin yanında değiliz. Biz barış zeminindeyiz. Barış zemininde olan bir siyasi parti başka bir siyasi partiye 'Gelin şunun yanında hizalanın' demez, demiyor. 'Gelin barışın yanında duralım' diyoruz.

Yeni Parti'nin de barışın yanında olmasını istiyoruz. Kimsenin peşine takılmasını istemiyoruz. Sayın Özgür Özel'in, Yeni Parti'nin bu kararını gözden geçirmesi, barış ve demokrasi mücadelesinin birlikte yürütülmesi gerekiyor."