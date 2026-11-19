DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararını eleştirdi.

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HABERİN ÖZETİ DEM Partili Ayşegül Doğan'dan Özgür Özel'e tepki: "Toplumsal iradeyi zayıflatır" DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararını eleştirerek, sürecin ilerlemesi için masada herkesin olmasını talep etti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Özgür Özel'in İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararını eleştirdi. Doğan, sürecin ilerlemesi için masada herkesin olmasını gerektiğini ve en başta ana muhalefetin yer alması gerektiğini belirtti. Özel'e kararını yeniden değerlendirme çağrısı yapan Doğan, bu kararın Kürt halkıyla bu kararı alanları uzaklaştırma riski taşıdığını ifade etti. Doğan, Özel'in eleştirilerinin sürecin demokratik zeminini zayıflatma riski taşıdığını dile getirdi. DEM Parti, barış ve demokratik çözüm sürecinde yapıcı rol üstlenileceğini düşündüklerini ve buna inanmak istediklerini belirtti.

Sürecin ilerlemesi için masada herkesin olmasını gerektiğini aktaran Doğan, "Herkesin olmasını talep ediyoruz. En başta ana muhalefetin olması gerekir" dedi.

Özel'e kararını yeniden değerlendirme çağrısı yapan Doğan, "Bu karar Kürt halkıyla bu kararı alanları ne yazık ki uzaklaştırma riski taşıyor" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL İRADEYİ ZAYIFLATIR"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dile getirdiği eleştiriler sürecin demokratik zeminini zayıflatma riski taşıyor ne yazık ki. Sürece karşı bir kuşku ya da mesafe üretme aracına dönüştürmek barışın aciliyetine ilişkin oluşmuş toplumsal iradeyi zayıflatır. Güçlenmesini istediğimiz toplumsal iradeyi zayıflatır. İşte risklerden biri bu ve bu risk tarihsel bir risk olur.

"SÜRECİ ZAYIFLATACAK TUTUMLARDAN UZAK DURULMALI"

Yeni partinin ve Sayın Özgür Özel'in bugüne kadar üstlendiği yapıcı rolü önemsediğimizi yine defaatle paylaştık burada. Bundan sonra da barış ve demokratik çözüm sürecinde yapıcı bir rol üstleneceklerini de düşünüyoruz, buna inanmak istiyoruz.

Bunun yolu süreci tartıştıracak, zayıflatacak tutumlardan uzak durmak; bundan uzaklaşmak, demokratikleşmenin ertelenemezliğini ve gerekliliğinin altını çizmek. Bunun için de net bir siyasal iradeyi ortaya koymaktan geçiyor."