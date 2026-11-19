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İstanbul
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararını eleştirdi.
Sürecin ilerlemesi için masada herkesin olmasını gerektiğini aktaran Doğan, "Herkesin olmasını talep ediyoruz. En başta ana muhalefetin olması gerekir" dedi.
Özel'e kararını yeniden değerlendirme çağrısı yapan Doğan, "Bu karar Kürt halkıyla bu kararı alanları ne yazık ki uzaklaştırma riski taşıyor" ifadelerini kullandı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dile getirdiği eleştiriler sürecin demokratik zeminini zayıflatma riski taşıyor ne yazık ki. Sürece karşı bir kuşku ya da mesafe üretme aracına dönüştürmek barışın aciliyetine ilişkin oluşmuş toplumsal iradeyi zayıflatır. Güçlenmesini istediğimiz toplumsal iradeyi zayıflatır. İşte risklerden biri bu ve bu risk tarihsel bir risk olur.
Yeni partinin ve Sayın Özgür Özel'in bugüne kadar üstlendiği yapıcı rolü önemsediğimizi yine defaatle paylaştık burada. Bundan sonra da barış ve demokratik çözüm sürecinde yapıcı bir rol üstleneceklerini de düşünüyoruz, buna inanmak istiyoruz.
Bunun yolu süreci tartıştıracak, zayıflatacak tutumlardan uzak durmak; bundan uzaklaşmak, demokratikleşmenin ertelenemezliğini ve gerekliliğinin altını çizmek. Bunun için de net bir siyasal iradeyi ortaya koymaktan geçiyor."